Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив у ефірі CNN, що є багато інших пріоритетів. Варто зазначити, що Салліван вже говорив, що позиція США щодо винищувачів F-16 для України – це зобов'язання на майбутнє, пише 24 Канал.

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Що відомо про позицію США щодо передачі F-16

Я думаю, що з огляду на кількість (F-16 – 24 Канал), які зараз доступні на складах наших європейських союзників, і те, що, виходячи з грошей, які нам виділив Конгрес, є так багато інших пріоритетів щодо систем, які можна надати, можливо, ми більше зосередимося на передачі третьою стороною, але президент іще не прийняв остаточного рішення,

– заявив Салліван.

Радник Білого дому з питань національної безпеки пояснив, що раніше Сполучені Штати відмовлялися надавати Україні винищувачі, адже вони не були "критично важливими" для очікуваного українського контрнаступу. Проте додав, що умови змінюються.

"Сполучені Штати мобілізували виняткові зусилля, щоб вчасно і в повному обсязі надати Україні все необхідне для початку цього контрнаступу. Тепер, коли ми це зробили, ми можемо очікувати довгострокової здатності України захищати себе і стримувати російську агресію. Винищувачі четвертого покоління, західні винищувачі F-16 є важливими для цієї боротьби", – пояснив посадовець.

Шольц сказав, чи постачатимуть вони винищувачі F-16

Перебуваючи на саміті G7, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін не постачатиме винищувачі F-16 Україні. У NTV передали пряму мову високопосадовця.

По-перше, всім відомо, що ми не маємо навіть таких літаків,

– заявив Шольц.

Він також зазначив, що навчання наших фахівців на F-16 є важливим "меседжем" для Росії: "Росія має усвідомити, що не може розраховувати на те, що – якщо війна триватиме досить довго – їм вдасться досягти успіху".

Проте канцлер Німеччини запевнив, що вони надають Україні іншу нагальну допомогу, яка включає:

танки;

боєприпаси;

"всі варіанти протиповітряної оборони, які ми організували та організуємо найближчим часом".

F-16 для України: коротко