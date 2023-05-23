Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, учения еще не начались, однако продолжается подготовка.
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Продолжается подготовка к учениям
Еще идет процесс подготовки людей к тому, чтобы начать эти учения. Есть передовые группы, уехавшие в страны Европы, которые могут нам предоставить площадки для обучения. Изучается, как будет проходить этот процесс. Самих пилотов, которые уже пилотируют нет еще,
– сообщил Игнат.
Он также добавил, что уже несколько стран согласились обучать украинских пилотов и, собственно, передать Украине F-16. В частности, говорится о США и странах Европы, которые имеют вооруженные самолеты, но хотят перейти на новые типы, более новые F-35.
Поэтому, по словам спикера, эта авиационная коалиция – это чрезвычайные новости. Однако большое количество пилотов нельзя отправить осваивать F-16, "потому что нужно кому-то воевать".
"Таким образом старт дан, решение есть о том, что у Украины будет F-16. Дальше уже технические моменты, процессы", – подчеркнул Игнат.
Кроме того, он добавил, что представители воздушных сил и других структур постоянно находятся на контакте с союзниками Украины. Также изучается момент, когда какие группы поедут на обучение в определенные страны и сколько будет длиться процесс.
Какие страны будут учить украинских пилотов
Напомним, что недавно высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что несколько стран уже начали обучать украинских пилотов управлять F-16.
На уточняющий вопрос журналистов, в каких странах стартовали обучение, Боррель ответил: "Во многих, например, в Польше".
F-16 для Украины: главное
- 19 мая Джо Байден заявил лидерам G7, что США поддержат тренировку украинских пилотов на F-16. Уже на следующий день в Белом доме объяснили, что в ближайшие месяцы партнеры решат, кто и сколько самолетов F-16 поставит Украину.
- После этого премьер-министр Британии Риши Сунак сообщил о создании коалиции самолетов. Великобритания, США Нидерланды, Бельгия, Дания и Португалия будут совместно работать, чтобы обеспечить авиационную способность Украине.
- Кроме того, официальный представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что поставка Украине истребителей F-16 является приоритетом для Вашингтона. По его словам, начать поставки самолетов в Украину планируют в ближайшие месяцы.
- Детальнее о передаче Украины F-16 читайте в материале 24 Канала.