К главам Минобороны присоединится генеральный секретарь Йенс Столтенберг. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала из Брюсселя.

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Ужесточение военной помощи Украине: Венгрия блокирует новый транш

Министр обороны Латвии Инара Мурниеце заявила, что Латвия отправляла оружие в Украину еще до начала полномасштабного вторжения, а общая сумма помощи превысила 1% ВВП страны.

Учитывая имеющиеся возможности, сегодня мы концентрируемся на обучении украинских солдат. Есть обязательства научить примерно 3 000 украинцев,

– сказала политик, напомнив, что Латвия вместе с Канадой объявили программу обучения для украинских военных.

Глава эстонского Министерства обороны призывает европейских коллег прийти к политическому консенсусу по оказанию помощи Украине. Отметим, что Венгрия заявила о блокировке следующего транша 500 миллионов евро из Европейского фонда мира.

"Украине нужны эти деньги, и Украине нужна наша помощь, если они хотят быть успешными, даже когда мы сегодня переходим в это контрнаступление", – сказал Ханно Певкур, отметив, что ни одна страна ЕС не может прекратить эту помощь.

Верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель уверен, что сегодняшняя встреча принесет результаты.

Будем смотреть на поставку боеприпасов. После встречи я предоставлю вам конкретные данные о двух треках, которые находятся под моей ответственностью. Я думаю, что я смогу сообщить хорошие новости. Все идет по плану, и мы выполняем задания,

– заметил он.

Во время пресс-конференции после вчерашнего заседания глав МИД ЕС Жозеп Боррель заявил, что успех Украины также зависит от наличия оружия, поэтому страны Евросоюза планируют отправить системы ПВО и другие виды необходимого оружия. Кроме того, обучающая миссия ЕС уже завершила подготовку 15 тысяч украинских военных, а к концу года тренировки пройдут еще 15 тысяч солдат.

Что касается блокирования следующего транша военной помощи Венгрией из Европейского фонда мира, то главный дипломат ЕС призвал к переговорам. Не исключено, что Боррель намерен провести переговоры с Киевом.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы (получить – 24 Канал) следующий пакет военной поддержки Украине… утвержден. Если у одной страны-члена есть трудности, давайте обсудим это, вот что мы собираемся сделать", – признался он журналистам.

Передача F-16 и тренировка украинских пилотов

Тренировка украинских пилотов началась во многих странах ЕС. Об этом накануне заседания сообщил верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель. По его словам, тренировки уже проводятся в Польше.

Я счастлив, что в конце концов тренировка пилотов на F-16 началась в нескольких странах. Это займет время, но чем быстрее, тем лучше,

– сказал Боррель.

Министр обороны Нидерландов заявила, что сейчас идет работа относительно начала тренировок и процесс ускорится, поскольку уже есть разрешение от США.

"Дания, Британия, Бельгия также присоединятся к коалиции по F-16. Сейчас мы начинаем разговаривать с другими странами, которые могут присоединиться к этой коалиции, поскольку у нас есть "зеленый свет" от США", – отметила Кайса Оллонгрен.

Следующим шагом станет поиск самолетов, которые может получить Украина. По словам главы Минобороны Нидерландов, этот вопрос не на повестке дня, однако проходят переговоры с союзниками.

В Великобритании, к примеру, нет F-16, но они поддерживают коалицию и также готовы внести свой вклад и другими средствами,

– добавила министр обороны Нидерландов.

Латвийский министр Инара Мурниеце отметила, что страна не сможет присоединиться к коалиции F-16, поскольку у них нет этих истребителей. Однако Латвия пришлет все оставшиеся на складах "Стингеры" в Украину.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что партнеры должны дать Украине необходимые ей средства для победы. Однако передача F-16 займет некоторое время из-за необходимости обучения пилотов, подготовки аэродромов и отлаженной цепочки поставки.

"Я верю, что совсем скоро мы увидим в украинском небе и F-16", – подытожил Ханно Певкур.

Укрепление европейской промышленности

Кроме того, министры обсудят как повысить дееспособность национальной оборонной промышленности, поскольку из-за поставок боеприпасов европейские склады опустошены.

"Украине нужно оружие, нужны боеприпасы, а Латвия сосредоточена на производстве боеприпасов. Да, есть инициативы в производстве боеприпасов малого калибра, но мы видим, что есть и недостаток боеприпасов большого калибра, поэтому должны быть инвестиции, которые мы должны планировать", – сказала министр обороны Латвии.

По словам министра обороны Эстонии, все три трека, которые предусматривает трехшаговый план ЕС, активированы, однако предстоит много работы. Государства-члены должны достичь политического понимания, что они будут заказывать, а также это требует больше инвестиций.