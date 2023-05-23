До очільників Міноборони долучиться генеральний секретар Єнс Столтенберг. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу із Брюсселю.

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Посилення військової допомоги Україні: Угорщина блокує новий транш

Міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце заявила, що Латвія відправляла зброю до України ще до початку повномасштабного вторгнення, а загальна сума допомоги перевищила 1% ВВП країни.

З огляду на наявні можливості сьогодні ми концентруємося на навчанні українських солдатів. Є зобов'язання навчити приблизно 3000 українців,

– сказала політикиня, нагадавши що Латвія разом з Канадою оголосили програму навчання для українських військових.

Очільник естонського міністерства оборони закликає європейських колег дійти політичного консенсусу щодо надання допомоги України. Зазначимо, що Угорщина заявила про блокування наступного траншу 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру.

"Україні потрібні ці гроші, і Україні потрібна наша допомога, якщо вони хочуть бути успішними, навіть коли ми сьогодні переходимо в цей контрнаступ", – сказав Ханно Певкур, зазначивши що жодна країна ЄС не може припинити цю допомогу.

Верховний дипломат ЄС Жозеп Боррель впевнений, що сьогоднішня зустріч принесе результати.

Будемо дивитися на постачання боєприпасів. Після зустрічі я надам вам конкретні дані про два треки, які знаходяться під моєю відповідальністю. Я думаю, що зможу повідомити хороші новини. Усе йде за планом, і ми виконуємо завдання,

– зауважив він.

Під час пресконференції після вчорашнього засідання голів МЗС ЄС, Жозеп Боррель заявив, що успіх України також залежить від наявності зброї, а тому країни Євросоюзу планують відправити системи ППО та інші види необхідної зброї. Крім того, навчальна місія ЄС вже завершила підготовку 15 тисяч українських військових, а до кінця року тренування пройдуть ще 15 тисяч солдатів.

Щодо блокування наступного траншу військової допомоги Угорщиною з Європейського фонду миру, то головний дипломат ЄС закликав до переговорів. Не виключено, що Боррель планує провести переговори із Києвом.

"Ми маємо зробити все можливе, щоб (отримати – 24 Канал) наступний пакет військової підтримки Україні… затверджено. Якщо в однієї країни-члена є труднощі, давайте обговоримо це, ось що ми збираємося зробити", – зізнався він журналістам.

Передача F-16 та тренування українських пілотів

Тренування українських пілотів розпочалось у багатьох країнах ЄС. Про це напередодні засідання повідомив верховний представник Євросоюзу Жозеп Боррель. За його словами, тренування вже проводяться у Польщі.

Я щасливий, що врешті-решт тренування пілотів на F-16 почалось у кількох країнах. Це займе час, але що швидше, то краще,

– сказав Боррель.

Міністерка оборони Нідерландів заявила, що зараз йде робота щодо початку тренувань і процес прискориться, оскільки вже є дозвіл від США.

"Данія, Британія, Бельгія також приєднаються до F-16 коаліції. Зараз ми починаємо розмовляти з іншими країнами, які можуть приєднатися до цієї коаліції, оскільки ми маємо "зелене світло" від США", – зазначила Кайса Оллонґрен.

Наступним кроком стане пошук літаків, які може отримати Україна. За словами очільниці міноборони Нідерландів, це питання не є на порядку денному, проте відбуваються перемовини із союзниками.

У Великої Британії, до прикладу, немає F-16, але вони підтримують коаліцію і також готові зробити свій внесок і іншими засобами,

– додала міністерка оборони Нідерландів.

Латвійська міністерка Інара Мурнієце зазначила, що країна не зможе доєднатися до коаліції F-16, оскільки самі не мають цих винищувачів. Проте, Латвія надішле усі Стінгери, які залишилися на складах, до України.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що партнери мають дати Україні неохідні їй засоби задля перемоги. Проте, передача F-16 займе деякий час через необхідність навчання пілотів, підготовку аеродромів та налагоджений ланцюжок постачання.

"Я вірю, що зовсім скоро ми побачимо в українському небі й F-16", – підсумував Ханно Певкур.

Зміцнення європейської промисловості

Окрім того, міністри обговорять як підвищити дієздатність національної оборонної промисловості, оскільки через постачання боєприпасів, європейські склади спустошені.

Україні потрібна зброя, потрібні боєприпаси, а Латвія зосереджена на виробництві боєприпасів. Так, є ініціативи у виробництві боєприпасів малого калібру, але ми бачимо, що є і нестача боєприпасів великого калібру, тож мають бути інвестиції, які ми маємо планувати,

– сказала міністерка оборони Латвії.

За словами міністра оборони Естонії, усі три треки, які передбачає трикроковий план ЄС, активовані, проте попереду багато роботи. Держави – члени ЄС повинні досягти політичного розуміння, що вони будуть замовляти, а також це потребує більше інвестицій.