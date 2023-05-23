Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, навчання ще не почалися, однак триває підготовка.

Дивіться також Угорщина блокує військовий транш: як глави Міноборони ЄС домовляються про коаліцію F-16

Триває підготовка до навчань

Ще йде процес підготовки людей до того, щоб розпочати це навчання. Є передові групи, які виїхали в країни Європи, які можуть нам надати майданчики для навчання. Вивчається, як буде проходити цей процес тощо. Самих ще пілотів, які вже пілотують немає ще,

– повідомив Ігнат.

Він також додав, що вже декілька країн погодилися навчати українських пілотів та, власне, передати Україні F-16. Зокрема, мовиться про США та країни Європи, які мають на озброєнні літаки, але хочуть перейти на нові типи, новіші F-35.

Тому, за словами речника, ця авіаційна коаліція – це надзвичайні новини. Однак велику кількість пілотів не можна відправити освоювати F-16, "тому що потрібно комусь воювати".

"Таким чином старт даний, рішення є про те, що Україна матиме F-16. Далі вже технічні моменти, процеси", – наголосив Ігнат.

Крім того, він додав, що представники Повітряних сил та інших структур постійно перебувають на контакті з союзниками України. Також вивчається момент, коли і які групи поїдуть на навчання у певні країни та скільки триватиме процес.

Які країни навчатимуть українських пілотів

Нагадаємо, що нещодавно високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що кілька країн вже почали навчати українських пілотів управляти F-16.

На уточнююче питання журналістів, у яких країнах стартували навчання, Боррель відповіді: "У багатьох, наприклад, у Польщі".

F-16 для України: головне