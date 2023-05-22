Відповідну заяву під час брифінгу зробив офіційний представник Державного департаменту США Метью Міллер, пише 24 Канал. Він нагадав, що президент США Джо Байден чітко дав зрозуміти, що Америка почне навчання українських військових пілотуванню F-16, і буде працювати із союзниками і партнерами над наданням F-16 Україні.

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США планують працювати з партнерами щодо передачі Україні F-16

Представник Держдепартамент заявив, що в нього немає інформації, коли та від яких країн Україна отримає винищувачі. Однак він наголосив, що передача F-16 Україні є пріоритетом для США.

І ми почнемо реалізовувати це (передачу літаків – 24 Канал) в найближчі місяці,

– зазначив Міллер.

Він також нагадав, що США чітко дали зрозуміти Україні, що, як і решта партнерів, не підтримують атаки за межами українських кордонів, тобто по території Росії.

"Але я вважаю важливим нагадати всім, що, звичайно, саме Росія розпочала цю війну. Саме Росія продовжує здійснювати напади на цивільних українців. І саме Росія обстрілює школи, лікарні та об'єкти цивільної інфраструктури", – заявив він.

Речник Держдепу США додав, що "саме Україна має вирішувати, як вона хоче проводити свої військові операції, але саме Росія є агресором у цій війні".