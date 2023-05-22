Про це 24 Каналу заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він пояснив основне завдання F-16.

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Україна захищається

Безумовно, і Су-25 радянського зразка, і МіГ-29 від Словаччини та Польщі підсилили українську штурмову авіацію. Та Україна націлена на отримання винищувачів F-16, які дозволять отримати перевагу в небі над ворогом та уражати його логістичні цілі.

У світових лідерів є побоювання щодо ескалаційних процесів. Тому ми наголошуємо, що Україна має право захищатися і визволяти свої території з окупованим Кримом також. Нам не треба збивати якісь цілі на території Росії. Достатньо мати наявне озброєння, яке загрожуватиме їхнім літакам на підступах до нашої держави, зокрема на Півночі,

– сказав речник Повітряних сил.

Він роз'яснив, якщо там будуть розташовані далекобійні системи ЗРК, чергуватимуть західні винищувачі F-16 з потужним озброєнням і охоронятимуть український повітряний простір, то росіяни не наважаться близько підлітати.

"Це такий превентивний шлях і відповідь нашим західним партнерам, що Україна захищається, а не нападає", – підкреслив Ігнат.

Юрій Ігнат про західні винищувачі F-16: дивитись відео

Крім того, F-16 можуть бути потужним засобом ППО. Всередині країни вони допоможуть боротися з ворожими дронами та ракетами.

"Вони, на жаль, прориваються для того, щоб виявляти системи ППО, низько летять по рельєфу. F-16 завдяки своєму потужному радару можуть ефективно реагувати. Вони будуть розставлені в різних районах держави та оперативно реагуватимуть в тому чи іншому напрямку – злітати й знищувати дрони та ракети", – пояснив він.

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