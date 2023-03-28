Словацькі та польські винищувачі МіГ-29 не можуть нести сучасні ракети. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише 24 Канал.
Дивіться також Україна може отримати 40 сучасних винищувачів Mirage, які Франція планує викупити в ОАЕ, – ЗМІ
У Повітряних силах розповіли про можливості МіГ-29
За словами Юрія Ігната, радянські літаки лише частково зможуть посилити спроможності Повітряних сил ЗСУ, адже не пристосовані до сучасного озброєння. Тому їм необхідно провести глибоку модернізацію.
У винищувачах вже дещо оновили системи зв’язку, систему "свій-чужий" та GPS-навігацію, проте бойової потужності в МіГ-29 не додалося.
Усе залежить від того, яка у літака бортова радіолокаційна станція та озброєння, яке він може нести під крилами: керовані авіаційні ракети, крилаті ракети, бомби та інше. Ці літаки, польські й словацькі, – це, безумовно, посилить дещо наші спроможності, але нічого з цього, що я перерахував, там немає. Ні бортовий радар, ні сучасні ракети там не поставиш,
– сказав Ігнат.
Тому словацькі та польські МіГ-29 потребують глибокої модернізації. А особливо потрібно оновити озброєння та радари.
Україна вдячна, проте нам потрібні сучасніші літаки
- 16 березня Анджей Дуда анонсував передачу Україні чотирьох МіГ-29 найближчими днями. Решту літаків, кількість яких не назвали, зараз ремонтують та готують до передачі.
- 23 березня Словаччина розпочала передачу Україні винищувачів МіГ-29. Чотири літаки вже були доставлені на територію країни. Інші літаки будуть передані Україні найближчими тижнями.
- Володимир Зеленський сказав, що вдячний Польщі та Словаччині за ухвалені рішення щодо МіГів для України, але "нам потрібні сучасніші літаки".