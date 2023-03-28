Варто зауважити, що на початку березня міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що перемовини з Києвом щодо передачі Україні винищувачів Mirage 2000 тривають. Адже, за словами президента Еммануеля Макрона, тема літаків у країні не табуйована.

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Україні можуть надати 40 Mirage 2000

У французькому виданні Intelligence Online зазначили, що після тривалого переговорного процесу Україна сподівається отримати близько 40 винищувачів Mirage 2000. Журналісти розслідують їхнє походження. Перший транш, найімовірніше, виконають з ОАЕ.

Кілька днів тому низка ЗМІ повідомила про навчання українських пілотів на французьких винищувачах Dassault Mirage 2000, яке нібито триває вже півтора місяця на авіабазах Мон-де-Марсан і Нансі.

Днем пізніше офіційний Париж поспішив спростувати цю інформацію. Так само вчинило і Міністерство оборони України. Заступник міністра оборони з питань інформації та зв'язку, генерал Ян Граве заявив, що Франція "не навчає українських пілотів ні пілотуванню, ні використанню систем озброєння".

Зверніть увагу! Mirage 2000 є досить застарілою технологією. Літак здійснив свій перший політ у 1978 році й до цього часу випустили лише близько 600 одиниць. Цьому типу винищувачів важко зрівнятися за можливостями з F-16 або іншим французьким літаком Rafale. Водночас шанси на те, що Mirage 2000 опиниться в Україні, є досить високими. Адже Захід часто постачає ЗСУ застарілу списану техніку й лише іноді – щось сучасніше.

Попри десятки коментарів інших європейських країн щодо можливого постачання F-16, лише Франція висловила тверду думку з цього питання, заявивши, що постачання французьких винищувачів в Україну не є забороненим. Проте перед тим, як здійснити будь-які поставки, Міністерство оборони країни має врахувати три основні критерії:

корисність та ефективність зброї для Збройних сил України,

відсутність ризику ескалації,

відсутність послаблення обороноздатності французької армії.

Ще на початку 2023 року Макрон доручив Міністерству оборони Франції видати оцінку щодо можливого надання Україні винищувачів. Офіційний Париж підтвердив, що Київ вже також надіслав запит на їхню поставку.

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У Повітряних силах спростували заяву Le Figaro

У ЗМІ нещодавно заявили, що рішення навчати українських пілотів на винищувачах Mirage 2000 у Франції прийняли ще перед візитом президента Володимира Зеленського до Парижа 8 лютого. Так, Франція буцімто приєдналася до Сполучених Штатів, які також проводять навчання українських пілотів на інших винищувачах, а саме на F-16.

Однак речник Повітряних сил Юрій Ігнат запевнив, що у Франції уже проходила підготовка авіанавідників і курси виживання для авіаторів. Проте наразі про навчання льотного складу не мовиться.

Хотів би зразу спростувати, щоб не було перекручених різних фактів. Так, нам різні країни пропонують на сьогодні свої майданчики для можливого, потенційного майбутнього навчання наших пілотів на той тип, який буде обраний колегіально в консультаціях з нашими західними партнерами,

– заявив речник Повітряних сил.

Важливо! Україні необхідні західні винищувачі F-16. Їхні можливості набагато перевершують можливості літаків типу МіГ, Су чи інших. Саме F-16 зможуть безпрецедентно допомогти Україні в контрнаступі та звільненні території.