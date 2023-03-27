Про це 24 Каналу повідомив полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик інструктор Роман Світан. Він має досвід польотів на літаках такого типу і розповів про їхні можливості, які Україна зможе використати під час свого наступу.

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Відомо, що Північна Македонія передасть ескадрилью цих літаків – 12 одиниць. За словами пілота, це непогана кількість, така ескадрилья може підтримати наступальні дії кількох механізованих бригад. Тобто ескадрильї вистачить, аби виконувати на одному напрямку наступальні дії стратегічного рівня.

Можливості Мі-24

Світан назвав Мі-24 дуже гарним ударно-десантним літаком. Він може перевозити до 10 осіб десанту. Має гарні кулемети, систему прицілу. Один його блок несе понад 10 ракет – так званих некерованих реактивних снарядів.

Може засипати цими ракетами і живу силу, і техніку противника. Ця машина швидкісна – близько 250 – 300 кілометрів за годину,

– додав експерт.

Світан також наголосив на надійності літака Мі-24, адже ця машина брала участь у багатьох війнах.

"Тому такого народу постачання – це великий плюс для підсилення українських наступальних можливостей", – наголосив військовий.

Важливо! Україні необхідні західні винищувачі F-16. Їхні можливості набагато перевершують можливості літаків типу МіГ чи Су, саме F-16 зможуть безпрецедентно допомогти Україні в контрнаступі та звільненні території.

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