Об этом 24 Каналу сообщил полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик инструктор Роман Свитан. У него есть опыт полетов на самолетах такого типа и он рассказал об их возможностях, которые Украина сможет использовать во время своего наступления.

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Известно, что Северная Македония передаст эскадрилью этих самолетов – 12 единиц. По словам пилота, это неплохое количество, эта эскадрилья может поддержать наступательные действия нескольких механизированных бригад. То есть эскадрильи хватит, чтобы выполнять на одном направлении наступательные действия стратегического уровня.

Возможности Ми-24

Свитан назвал Ми-24 очень хорошим ударно-десантным самолетом. Он может перевозить до 10 человек десанта. Имеет хорошие пулеметы, систему прицела. Один его блок несет более 10 ракет – так называемых неуправляемых реактивных снарядов.

Может засыпать этими ракетами и живую силу, и технику противника. Эта машина скоростная – около 250 – 300 километров в час,

– добавил эксперт.

Свитан также отметил надежность самолета Ми-24, ведь эта машина участвовала во многих войнах.

"Поэтому такого рода оружие – это большой плюс для усиления украинских наступательных возможностей", – подчеркнул военный.

Важно! Украине необходимы западные истребители F-16. Их возможности намного превосходят возможности самолетов типа МиГ или Су, именно F-16 смогут беспрецедентно помочь Украине в контрнаступлении и освобождении территории.

Свитан объяснил, на что способен самолет Ми-24: смотреть видео

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