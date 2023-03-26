Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, все зависит от реального количества сил и средств, которые сейчас находятся на вооружении и которые должны прийти позже.
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От этого будет зависеть дальнейший план контрнаступления ВСУ – когда начинать и на каком направлении идти.
Могут быть 2-3 стратегических наступательных операции
Как отметил Свитан, вполне возможно, что Украина будет готовить три разных контрнаступательных операции. Первая – выход на Азовское побережье. Вторая – заход в Крым. Третья – отсечение Донбасса от России и зачистка.
Или ВСУ осуществят одну очень мощную стратегическую наступательную операцию. Он считает, что это можно было бы сделать в сторону Луганска. Но для этого нужно подождать еще, вероятно, до середины лета.
Можно было бы отрезать российскую армию от России. Выйти на Луганск, а затем на Ростов, Таганрог. Можно и не заходить на территорию России, а проскочить вдоль государственной границы. Одна крупная контрнаступательная операция. Выход на границу. А дальше уничтожение российской группировки в полном окружении. Но после уничтожения Крымского моста,
– рассказал Свитан.
Понятно, что это всего лишь версии, как может последовать дальнейшее контрнаступление. Все будут решать в Генеральном штабе.
Сейчас Украина получает от партнеров по графику количество вооружений, которое обещали партнеры. Но есть две позиции, с которыми есть определенные трудности. Это – авиация и боеприпасы.
Когда можно ожидать контрнаступление ВСУ – мнение Свитана: смотрите видео
Польша и Словакия передали Украине несколько МиГ-29. Это больше восстановление потерь, чем существенное усиление. Хотя стоит поблагодарить партнеров за такую помощь. А боеприпасов никогда не будет хватать, ведь это расходный материал.
По словам Свитана, Украина сейчас тратит около 5-7 тысяч снарядов в сутки. В режиме обороны нужно хотя бы 10 тысяч снарядов в сутки. А для наступления – 15 тысяч. Однако над этой проблемой активно работает как Украина, так и международные партнеры.
Украина пока не может начать контрнаступление: коротко
- Украина активно готовится к контрнаступлению, но пока не может его начать. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью японскому изданию.
- Теперь Украине необходима дополнительная поддержка оружием. В частности – боеприпасы и истребители.
- Зеленский отметил, что ситуация на Востоке Украины сложная из-за нехватки боеприпасов. Оккупанты используют втрое больше снарядов, чем ВСУ.