Про це посадовиця наголосила в ефірі місцевого телеканалу Алсат. Петровська заявила, що Генштаб країни проаналізував можливість надання Україні вертольоти Мі-24.
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Рішення прийматиме уряд
Міністерка повідомила, що у середу, 29 березня, на засіданні уряду винесуть пропозицію про ухвалення відповідного рішення. Петровська додала, що боєздатність армії Північної Македонії не зміниться після ухвалення цього рішення. Замість цих вертольотів країна придбає вісім нових.
Варто додати, що ці вертольоти Північна Македонія придбала в України у 2001 році. Вони виготовлені в 1980-х роках та не використовуються північномакедонською армією з 2015 року.
Вони більше не передбачені у формуванні нашої армії, і через нашу трансформацію вони більше не будуть невіддільною частиною, і з цих причин вважається, що вони непотрібні,
– сказала Петровська.
Вона додала, що вся техніка, яку надають союзники, потрібна українцям. Тим паче, що цими вертольотами українська армія вміло користується.
Деякі з вертольотів пройшли модернізацію
Видання Defence24 зазначає, що з 12 штурмових Мі-24 і 4 багатоцільових вертольотів Мі-8/17, які має Північна Македонія, використовують лише по дві машини кожного типу.
Чотири Мі-24 були модернізовані протягом останніх 10 років у співпраці з ізраїльською компанією Elbit Systems.
Відомо, що ці вертольоти адаптовані для взаємодії з силами НАТО та оснащені авіонікою, що дозволяє використовувати окуляри нічного бачення (NVG) і систему нічного бачення Aviators Head-Up Display (ANVIS/HUD).
Для перемоги України конче необхідні F-16
- Володимир Зеленський, Повітряні сили ЗСУ та високопосадовці України неодноразово заявляли, що нам потрібні F-16. Адже ці винищувачі відрізняються від радянських МіГів.
- Зокрема, речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявляв, що F-16 об'єднують функції чотирьох літаків, які є на озброєнні ЗСУ. Зокрема, вони можуть завдавати ударів по наземних цілях різними типами зброї, а також стати частиною протиповітряної оборони України.
- Саме F-16 можуть захистити від терористичних ракетних атак Росії по наших містах і критичній інфраструктурі. Адже саме ці винищувачі можуть збивати крилаті ракети й "Шахіди".
- Так, літакам типу "МіГ" і "Су" це інколи вдається, та це скоріше виключення, аніж правило. Натомість F-16 має потужний радар та сучасні ракети, що дозволить збивати цілі дійсно ефективно. Детальніше про те, для чого нам потрібні F-16 – читайте тут.