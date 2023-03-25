Флешмоб запустили близько тижня тому і до нього вже долучилися багато українців. Про те, як з'явилася ця ідея, як відбуватиметься флешмоб у Лондоні та як до нього долучитися – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Після #FreeLeopars: як з'явилася ідея акції

У коментарі 24 Каналу організаторка ініціативи "Паперові літаки" Дарія Маркова розповіла, що ідея цього флешмобу виникла після того, як у мережі з'явився гештег #FreeLeopars за надання Україні західних танків. Ця акція тоді вийшла далеко за межі України й долучалися до неї не тільки звичайні користувачі мережі, але й лідери думок – політики, артисти, блогери тощо.

Зараз для нашого контрнаступу нашим захисникам якраз не вистачає більш рішучої зброї у вигляді реактивних літаків. Ми подумали як можна зробити так, щоб у швидкий спосіб сказати в мережі, що нам потрібні літаки й виникла ідея зробити паперовий літачок, сфотографувати його на фоні неба, та опублікувати, додавши гештеги. Це легко для реалізації та достатньо зрозуміло для суспільства: що треба робити і яка мета,

– розповіла Дарія Маркова.

Як долучитися до флешмобу

Близько тижня тому команда Дарії спільно з альтернативним медіа WAW запустили ініціативу "Паперові літаки" у мережі для привернення уваги світової громадськості та іноземних урядів з метою пришвидшення надання Україні реактивних літаків.

Долучитися до цієї ініціативи дуже просто. Для цього потрібно:

зробити паперовий літак;

сфотографувати його у руках на фоні неба;

опублікувати у своїх соцмережах з гештегами #wingwingdecision #jetsforukraine;

позначити іноземних політиків, лідерів та міжнародні організації;

запросити до участі у флешмобі своїх друзів;

поширювати інформацію про ініціативу у мережі, аби заохотити до приєднання інших.

"Паперові літаки" – як долучитися: відео

Дайте нам крила, щоб захистити свободу: як відбуватиметься акція в Лондоні

Дарія Маркова розповіла, що з нею сконтактували представники українсько-британської організації Support Ukraine / London Euromaidan, які розповіли, що у них теж була ідея флешмобу, тому вони вирішили підтримати цю ініціативу та організувати акцію під час матчу Англія – Україна у Лондоні 26 березня, який розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Найперше активісти у Лондоні хочуть подякувати Великій Британії за вже надану допомогу і закликати британський уряд пришвидшити надання Україні військових літаків. Акція відбудеться під назвою "Дайте нам крила, щоб захистити свободу" – це заклик президента Володимира Зеленського під час візиту до Сполученого Королівства у лютому цього року.

Перед початком матчу на трибуні українського сектору вболівальники розгорнуть великий банер із символічним зображенням Короля Чарльза ІІІ, який тримає в руці літачок як символ цілі акції – надання літаків для України. Зображення логотипу Королівських повітряних сил на лацкані піджака Короля стане відсилкою до ще однієї легендарної цитати українського президента: "У Британії Король є пілотом повітряних сил, в Україні сьогодні кожен пілот Повітряних сил є королем". Спеціальними рухами вболівальники зроблять зображення Короля рухомим і таким, що привертає увагу журналістів та всіх присутніх на стадіоні.



Банер, який з'явиться на матчі / Фото надане 24 Каналу

На символічній 24 хвилині матчу українські вболівальники почнуть співати всім добре відому англійську пісню "10 German Bombers" про 10 німецьких бомбардувальників, яких збили повітряні сили Британії, але в адаптації до теперішніх реалій, коли українським повітряним силам потрібно кожного дня збивати російські бомбардувальники, щоб захистити свою країну. Організатори акції розраховують на підтримку англійських фанів, щоб після звучала в унісон.

Коли лунатиме пісня, вболівальники з усіх секторів запустять в небо паперові літачки, зроблені з листівок, які отримають перед матчем. На листівках буде надрукований змінений текст пісні та інструкція, як складати літачок.

У цей момент на трибунах з’являться також плакати англійською мовою з тематичними закликами "У повітрі було 10 російських бомбардувальників, і Повітряні сили України потребують F-16, щоб їх збити".

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