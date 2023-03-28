Следует заметить, что в начале марта министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что переговоры с Киевом о передаче Украине истребителей Mirage 2000 продолжаются. Ведь, по словам президента Эммануэля Макрона, тема самолетов в стране не табуирована.

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Украине могут предоставить 40 Mirage 2000

Во французском издании Intelligence Online отметили, что после продолжительного переговорного процесса Украина надеется получить около 40 истребителей Mirage 2000. Журналисты расследуют их происхождение. Первый транш, вероятнее всего, выполнят из ОАЭ.

Несколько дней назад ряд СМИ сообщил об обучении украинских пилотов на французских истребителях Dassault Mirage 2000, которое якобы длится уже полтора месяца на авиабазах Мон-де-Марсан и Нанси.

Днем позже официальный Париж поспешил опровергнуть эту информацию. Так же поступило и Министерство обороны Украины. Заместитель министра обороны по вопросам информации и связи генерал Ян Граве заявил, что Франция "не учит украинских пилотов ни пилотированию, ни использованию систем вооружения".

Обратите внимание! Mirage 2000 представляет собой довольно устаревшую технологию. Самолет совершил свой первый полет в 1978 году и к этому времени выпустили всего около 600 единиц. Этому типу истребителей трудно сравниться по возможностям с F-16 или другим французским самолетом Rafale. В то же время шансы на то, что Mirage 2000 окажется в Украине, достаточно высоки. Ведь Запад часто снабжает ВСУ устаревшей списанной техникой и лишь иногда – чем-то более современным.

Несмотря на десятки комментариев других европейских стран относительно возможной поставки F-16, только Франция выразила твердое мнение по этому вопросу, заявив, что поставки французских истребителей в Украину не запрещены. Однако перед тем, как осуществить какие-либо поставки, Министерство обороны страны должно учесть три основных критерия:

полезность и эффективность оружия для Вооруженных сил Украины,

отсутствие риска эскалации,

отсутствие ослабления обороноспособности французской армии.

Еще в начале 2023 года Макрон поручил Министерству обороны Франции выдать оценку возможного предоставления Украине истребителей. Официальный Париж подтвердил, что Киев уже также направил запрос на их поставку.

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В Воздушных силах опровергли заявление Le Figaro

В СМИ недавно заявили, что решение обучать украинских пилотов на истребителях Mirage 2000 во Франции приняли еще перед визитом президента Владимира Зеленского в Париж 8 февраля. Франция якобы присоединилась к Соединенным Штатам, которые также проводят обучение украинских пилотов на других истребителях, а именно на F-16.

Однако спикер Воздушных сил Юрий Игнат заверил, что во Франции уже проходили подготовка авианаводчиков и курсы выживания для авиаторов. Но об учебе летного состава не говорится.

Хотел бы сразу опровергнуть, чтобы не было искаженных разных фактов. Да, нам разные страны предлагают на сегодня свои площадки для возможного, потенциального будущего обучения наших пилотов на тот тип, который будет избран коллегиально в консультациях с нашими западными партнерами.

– заявил спикер Воздушных сил.

Важно! Украине необходимы западные истребители F-16. Их возможности намного превосходят возможности самолетов типа МиГ, Су или других. Именно F-16 смогут беспрецедентно помочь Украине в контрнаступлении и освобождении территории.