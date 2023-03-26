Особое внимание привлек парень с украинским флагом, на котором было обращение к премьер-министру Великобритании Риши Сунаку. На флаге было написано "Риши, нам нужны F-16".

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Сине-желтого цвета на матче хватало

Среди фанатов можно было увидеть сине-желтые футболки с принтом "Цвета свободы". Дети сделали себе аквагрим в форме нашего флага, а трибуна стала сине-желтой.

Сине-желтые флаги на "Уэмбли" / Фото AP

Перед началом игры сборные Украины и Англии держали украинский флаг с надписью "Мир".



Сборные Украины и Англии с нашим флагом / Фото SkyNews

Тем временем на трибуне появилось еще одно знамя с надписью "Нет времени ждать – нам нужны F-16".



Украинцы на матчи в Лондоне / Фото SkyMews

Однако если вы считаете, что с украинскими флагами на игру пришли только украинцы – вы ошибаетесь. На трибуне можно было увидеть сочетание флагов Великобритании и Украины.



Великобритания поддерживает Украину / Фото SkyNews

Напомним, что в Лондоне 26 марта прошел матч отбора к Евро-2024 между сборными Англии и Украины. К сожалению, наша сборная проиграла со счётом 2:0. Впереди у сборной Украины встречи с другими соперниками по группе – сборными Италии, Мальты и Северной Македонии.