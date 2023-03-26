Особливо увагу привернув хлопець з українським прапором, на якому було звернення до прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака. На прапорі було написано "Ріші, нам потрібні F-16".

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Синьо-жовтих кольорів на матчі не бракувало

Серед фанів можна було побачити синьо-жовті футболки з принтом "Кольори свободи". Діти зробили собі аквагрим у формі нашого прапора, а трибуна стала синьо-жовтою.

Синьо-жовті прапори на "Вемблі" / Фото AP

Перед початком гри збірні України та Англії тримали український прапор з написом "Мир".



Збірні України та Англії з нашим прапором / Фото SkyNews

Тим часом на трибуні з'явився ще один прапор з написом "Немає часу чекати – нам потрібні F-16".



Українці на матчі в Лондоні / Фото SkyMews

Однак якщо ви вважаєте, що з українськими прапорами на гру прийшли лише українці – ви помиляєтеся. На трибуні також можна було побачити поєднання прапорів Великої Британії та України.



Велика Британія підтримує Україну / Фото SkyNews

Нагадаємо, що у Лондоні 26 березня відбувся матч відбору до Євро-2024 між збірними Англії та України. На жаль, наша збірна програла з рахунком 2:0. Попереду в збірної України зустрічі з іншими суперниками по групі – збірними Італії, Мальти та Північної Македонії.