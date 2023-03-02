Ведь, по словам министра обороны, прежде всего, нужно определиться с приоритетами. Однако Лекорню вспомнил слова президента Франции Эммануэля Макрона, что тема самолетов не табуирована.
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Что известно о вероятной передаче ВСУ Mirage 2000
Информация о том, что Минобороны Франции рассматривает вариант передачи Украине самолетов типа Mirage 2000 и обучение пилотов на них в Польше, появилась во время слушаний в Сенате Франции 28 февраля 2023 года.
Тогда один из сенаторов спросил Франсуа Лекорню, планирует ли Париж передать ВСУ 12 самолетов типа Mirage 2000C, которые списаны и поставлены на хранение летом 2022 года. Другой поинтересовался, будут ли учить украинских пилотов на Mirage 2000 в Польше.
Министр обороны не подтвердил эту информацию, однако заявил, что срочность заключается в отправке боеприпасов.
На боеприпасах держится выносливость украинцев… С украинцами идут разговоры о самолетах и об учениях,
– заявил Лекорню.
Однако министр обороны Франции не уточнил, о каком типе самолета говорится.
Франсуа Лекорню сказал, что трудности с доставкой самолетов связаны с логистикой, обучением, возможностями технического обслуживания: "Все это во временных горизонтах, которые явно не краткосрочны".
Что известно о французских истребителях Mirage 2000C
- Во Франции есть 65 единиц Mirage 2000C и 12 устаревших Mirage 2000-5. Последние планируют заменить Rafale и снять с вооружения до 2030 года.
- Французские истребители Mirage 2000C имеют высокий уровень износа и малые возможности для поражения наземных целей и ведения воздушного боя. Следует заметить, что Mirage 2000-5 могут использовать неуправляемые и управляемые авиабомбы, нести ракеты "воздух – воздух" семейства MICA.
- Первоначально эти самолеты производились в качестве конверсии с Mirage 2000N, которые создавались как носитель тактического ядерного оружия. Истребитель Mirage 2000 был основным боевым самолетом военно-воздушных сил Франции в конце 20 – начале 21 века.