Словацкие и польские истребители МиГ-29 не могут нести современные ракеты. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет 24 Канал.

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В Воздушных силах рассказали о возможностях МиГ-29

По словам Юрия Игната, советские самолеты лишь частично смогут усилить возможности Воздушных сил ВСУ, ведь не приспособлены к современному вооружению. Поэтому им нужно провести глубокую модернизацию.

В истребителях уже несколько обновили системы связи, систему "свой-чужой" и GPS-навигацию, однако боевой мощи в МиГ-29 не прибавилось.

Все зависит от того, какая у самолета бортовая радиолокационная станция и вооружение, которое он может нести под крыльями: управляемые авиационные ракеты, крылатые ракеты, бомбы и прочее. Эти самолеты, польские и словацкие, – это, безусловно, немного усилит наши способности, но ничего из этого, что я перечислил, там нет. Ни бортовой радар, ни современные ракеты там не поставишь.

– сказал Игнат.

Поэтому словацкие и польские МиГ-29 нуждаются в глубокой модернизации. А особенно нужно обновить вооружение и радары.

Украина благодарна, однако нам нужны более современные самолеты