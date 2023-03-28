Словацкие и польские истребители МиГ-29 не могут нести современные ракеты. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет 24 Канал.
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В Воздушных силах рассказали о возможностях МиГ-29
По словам Юрия Игната, советские самолеты лишь частично смогут усилить возможности Воздушных сил ВСУ, ведь не приспособлены к современному вооружению. Поэтому им нужно провести глубокую модернизацию.
В истребителях уже несколько обновили системы связи, систему "свой-чужой" и GPS-навигацию, однако боевой мощи в МиГ-29 не прибавилось.
Все зависит от того, какая у самолета бортовая радиолокационная станция и вооружение, которое он может нести под крыльями: управляемые авиационные ракеты, крылатые ракеты, бомбы и прочее. Эти самолеты, польские и словацкие, – это, безусловно, немного усилит наши способности, но ничего из этого, что я перечислил, там нет. Ни бортовой радар, ни современные ракеты там не поставишь.
– сказал Игнат.
Поэтому словацкие и польские МиГ-29 нуждаются в глубокой модернизации. А особенно нужно обновить вооружение и радары.
Украина благодарна, однако нам нужны более современные самолеты
- 16 марта Анджей Дуда анонсировал передачу Украине четырех МиГ-29 в ближайшие дни. Остальные самолеты, количество которых не назвали, сейчас ремонтируют и готовят к передаче.
- 23 марта Словакия начала передачу Украине истребителей МиГ-29. Четыре самолета уже были доставлены на территорию страны. Остальные самолеты будут переданы Украине в ближайшие недели.
- Владимир Зеленский сказал, что благодарен Польше и Словакии за принятые решения по МиГам для Украины, но "нам нужны более современные самолеты".
- Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат неоднократно отмечал, что современные западные самолеты, в частности F-16, дали бы Украине возможность завоевать преимущество в воздухе. Современные самолеты не только стали бы надежным щитом против вражеских крылатых ракет и дронов, но и эффективно и безопасно наносили точечные удары по логистике, ПВО и командным пунктам врага.