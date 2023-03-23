На этот раз президент обратился из поезда. Вероятно, он возвращался с Херсонщины, где он был в командировке.

Дивіться також Главное, чтобы они были адаптированы к ракетам "воздух – земля": чем помогут ВСУ МиГ-29

Владимир Зеленский сказал, что благодарен за Польшу и Словакию за принятые решения по МиГам для Украины.

Это значительно усилит защиту нашего неба. Но мы нуждаемся в более современных самолетах, и именно о них мы с вами говорили. Разве рациональная мотивация в затягивании относительно более современных самолетов?,

– подчеркнул он.

Украинский лидер напомнил, что враг постоянно запугивал мир, и когда говорилось о передаче "Леопардов", и когда говорили о предоставлении Украине других более современных танков.

"Современные танки уже в Украине. Так что сделала Россия в ответ? Мы все должны привыкнуть, что государство-террорист блефует чаще, чем может пойти на эскалацию. Все зло против Украины и всей Европы, на которое Россия была способна, она уже делает", – подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский отреагировал на предоставление МиГив: смотрите видео

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат неоднократно отмечал, что современные западные самолеты, в частности F-16, смогли бы завоевать преимущество в воздухе, стать надежным щитом против вражеских крылатых ракет и дронов, кроме того, эффективно и безопасно наносить точечные удары, "душить" ПВО, перебивать логистику врага, командные пункты и так далее.