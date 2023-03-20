Об этом в комментарии 24 Каналу заявил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. Он отметил, что, как минимум, Украина смогла адаптировать противорадиолокационные ракеты к тем МиГам, которые находятся на вооружении в Воздушных силах ВСУ, без того уровня модернизации, который имеют словацкие истребители.

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"Они модернизировали все же несколько позже украинских. И уровень модернизации, например, их радаров, что достаточно важно для самолетов такого типа, он дает возможность все же иметь лучшие возможности на поле боя", – рассказал он.

Мусиенко убежден, если Украине передают бомбы JDAM, то очевидно, что они адаптированы к определенным типам самолетов и это дает возможность их уже использовать.

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Что важно для контрнаступления

Он отметил, что ранее США в одном из пакетов военной помощи передавали Украине ракеты типа "воздух – воздух" на замену ракет типа "Р", которые использовала украинская авиация. По его мнению, такие ракеты эффективнее и, очевидно, если они уже поставлялись, это делалось для того, чтобы они были использованы и адаптированы.

Самый интересный вопрос и самый важный, с точки зрения как раз контрнаступления, насколько эти самолеты могут быть адаптированы к ракетам типа "воздух – земля". То есть для атак по наземным целям,

– заявил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Мусиенко подчеркнул, что сейчас делается все для того, чтобы Украина получила максимум, по возможности, от истребителя МиГ-29.

"Получить многофункциональный самолет, не являющийся заменой F-16, но который нам нужен для поддержки контрнаступления и хотя бы на этот период станет достаточно важным нашим усилением", – подытожил он.

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