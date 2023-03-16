Об этом в четверг, 16 марта, заявил президент Польши Анджей Дуда во время пресс-конференции с чешским лидером. Остальные самолеты сейчас готовятся и будут переданы через время.
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Четыре МиГ-29 на днях прибудут в Украину
В ближайшие дни Польша отправит в Украину 4 единицы МиГ-29. Их место займут ожидаемые в конце года самолеты FA-50 из Южной Кореи.
Можно с уверенностью сказать, что буквально в этот момент мы отправляем эти МиГи в Украину. У нас еще есть десяток этих МиГов,
– отметил польский президент.
В то же время, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак также намекнул на передачу самолетов от польских союзников. Заметим, ранее он отмечал, что ожидаются очень "крутые новости", связанные с этой страной.
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МиГ-29 помогут, но не решат проблем, – Свитан
- Страны Запада должны передать Вооруженным силам Украины советские истребители МиГ-29. Они, безусловно, усилят военных, но не смогут окончательно решить проблемы.
- Такое мнение высказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он считает, что для контрнаступления нужны мощные истребители.
- Свитан подчеркнул, что ВСУ из-за отсутствия необходимой авиации могут только находиться в обороне. Без истребителей каждое движение украинской техники по земле становится мишенью для оккупантов, поэтому защитникам крайне необходимы боевые самолеты.