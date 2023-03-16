Про це у четвер, 16 березня, заявив президент Польщі Анджей Дуда під час пресконференції з чеським лідером. Решта літаків зараз готуються і будуть передані згодом.

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Чотири МіГ-29 днями прибудуть в Україну

Найближчими днями Польща відправить в Україну 4 одиниці МіГ-29. Їхнє місце займуть літаки FA-50 з Південної Кореї, які очікуються в кінці року.

Можна з упевненістю сказати, що буквально в цей момент ми відправляємо ці МіГи в Україну. У нас ще є десяток цих МіГів,

– зазначив польський президент.

Водночас керівник Офісу Президента Андрій Єрмак також натякнув на передачу літаків від польських союзників. Зауважимо, раніше він зазначав, що очікуються дуже "круті новини" пов'язані з цією країною.

До слова, наразі пріоритетними для України залишаються F-16. Такі бойові літаки потрібні в першу чергу для захисту від терористичних ракетних атак Росії по мирних населених пунктах і критичній інфраструктурі. Вони стануть вагомою складовою загальної протиповітряної оборони. Про це зазначав речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

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