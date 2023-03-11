Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, для контрнаступу ЗСУ потрібні потужні винищувачі.

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МіГ-29 – не основне розв’язання проблем

Світан зазначив, що незабаром Україна отримає радянські винищувачі МіГ-29. На його думку, це хороша зброя, однак літак не зможе повноцінно виконувати поставлених завдань.

Це все-таки не основне розв’язання, бо сам літак – це тільки платформа, що літає. Залізяка з крилами, одним або двома двигунами, можливо, з гарматою. А все інше – це ракетне і бомбове озброєння, яке передається технікою,

– пояснив експерт.

Льотчик-інструктор зауважив, що МіГ-29 зможуть допомогти нашим військовим на фронті, якщо крім ракет AGM-88 HARM, з якими вже працюють ЗСУ, на літак прикріпити ракети AIM-120 AMRAAM. Ця ракета працює на ракетній системі NASAMS.

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Без авіації неможливий контрнаступ ЗСУ

Як підкреслив Роман Світан, українським військовим потрібно йти у контрнаступ, а без підтримки авіації це неможливо. Без винищувачів ЗСУ можуть лише перебувати в обороні, адже без винищувачів кожен рух української техніки по землі стане мішенню для окупантів.

Без підтримки авіації можна стояти лиши в обороні, прикриваючись системою ППО. Це можливо тільки у цьому випадку, але потрібно дуже багато артилерії, боєприпасів в обороні,

– відзначив полковник.

Світан наголосив, що авіація вкрай важлива для виконання завдань під час контрнаступу.

"Спочатку проривається ППО, знищується противник тими ж AGM-88 HARM, які у нас є. Після того, як на певний час припиниться робота ППО, зайдуть штурмовики, бомбардувальники, які пропалять на певну ширину лінії фронту, вже починає йти техніка", – розповів він.

Військовий експерт наголосив, що якщо без авіації відправити у наступ одразу техніку, росіяни її знищать.

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