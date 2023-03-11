Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, для контрнаступления ВСУ требуются мощные истребители.

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МиГ-29 – не основное решение проблем

Свитан отметил, что в скором времени Украина получит советские истребители МиГ-29. По его мнению, это хорошее оружие, однако самолет не сможет полноценно выполнять поставленные задачи.

Это все-таки не основное решение, потому что сам самолет – это только летающая платформа. Железяка с крыльями, одним или двумя двигателями, возможно, с пушкой. А все остальное – это ракетное и бомбовое вооружение, которое передается техникой,

– объяснил эксперт.

Летчик-инструктор заметил, что МиГ-29 смогут помочь нашим военным на фронте, если кроме ракет AGM-88 HARM, с которыми уже работают ВСУ, на самолет прикрепить ракеты AIM-120 AMRAAM. Эта ракета работает на ракетной системе NASAMS.

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Без авиации невозможно контрнаступление ВСУ

Как подчеркнул Роман Свитан, украинским военным нужно идти в контрнаступление, а без поддержки авиации это невозможно. Без истребителей ВСУ могут находиться только в обороне, ведь без истребителей каждое движение украинской техники по земле станет мишенью для оккупантов.

Без поддержки авиации можно стоять только в обороне, прикрываясь системой ПВО. Это возможно только в этом случае, но нужно очень много артиллерии, боеприпасов в обороне,

– отметил полковник.

Свитан подчеркнул, что авиация крайне важна для выполнения задач во время контрнаступления.

"Сначала прорывается ПВО, уничтожается противник теми же AGM-88 HARM, которые у нас есть. После того, как на время прекратится работа ПВО, зайдут штурмовики, бомбардировщики, которые прожгут на определенную ширину линии фронта, уже начинает идти техника", – рассказал он.

Военный эксперт подчеркнул, что если без авиации отправить в наступление сразу технику, россияне ее уничтожат.

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