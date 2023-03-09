Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, это будет очень удачным и важным шагом от партнеров.

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МиГи-29 скоро станут на дежурство

Как отметил Свитан, истребители МиГ-29 от Польши и Словакии будут быстро готовы к бою. Важно, что они модернизированы для работы под вооружение стран НАТО.

Эти самолеты модернизированы для работы с натовским вооружением. Есть большой спектр ракет от НАТО, который следовало бы получить. Также там есть средства управления ракетами, радары и т.д. Некоторые позиции будут даже лучше F-16,

– заметил Свитан.

Свитан прокомментировал вероятную передачу самолетов от Словакии и Польши: смотрите видео

Он добавил, что очень важно, чтобы международные партнеры передали собственные ракеты, которые можно подвесить на самолеты. Это увеличит возможности Вооруженных Сил Украины для поражения врага.

Украина может получить самолеты от Польши и Словакии