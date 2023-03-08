По информации CNN, Соединенные Штаты уже работают с украинскими пилотами в США, чтобы определить, сколько времени им понадобится, чтобы научиться управлять разными американскими военными самолетами, в том числе F-16. Двое украинских военных сейчас находятся на военной базе в США, где их навыки проверяют на авиационных тренажерах.
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Польша готова предоставить Украине МиГ-29
Дуда заявил, что Варшава готова предоставить Украине оставшуюся в Польше часть истребителей МиГ-29, которая служит в ее военно-воздушных силах.
Мы готовы передать эти самолеты, и я уверен, что Украина будет готова немедленно их использовать,
– добавил польский лидер.
По его словам, украинские Вооруженные Силы захотят стремиться к стандартам НАТО. Дуда верит, что украинцы в будущем будут пользоваться самолетами F-16.
"Поэтому подготовка украинских пилотов важна и крайне необходима", – подчеркнул президент Польши.
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Украине нужна артиллерия
Дуда подчеркнул, ссылаясь на свой разговор с президентом Владимиром Зеленским, что ключевой военной потребностью Украины является дальнобойная артиллерия.
Сейчас больше всего нужна дальнобойная артиллерия, чтобы оттеснить врага и избежать прямых столкновений. Потому что россияне пытаются раздавить Украину, раздавить весом своих вооруженных сил, своим размером и своей техникой.
– заметил польский лидер.
Он добавил, что для сохранения глобального мира необходимо, чтобы Россия потерпела поражение в Украине.
"Для того, чтобы сохранить мир во всем мире, в странах Центральной Европы и других странах, подвергшихся влиянию российского империализма, и чтобы все эти страны жили мирной и безопасной жизнью, Россия должна выйти из этой войны как государство, потерпевшее поражение. Она должна потерпеть поражение", – подытожил президент Польши.