Тяжелую огнеметную систему оккупантов уничтожили спецназовцы СБУ. Они использовали для этого FPV-дроны.
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Защитники уничтожили российский "Солнцепек"
Воины Центра спецопераций "А" Службы безопасности испепелили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" прямо в момент ее залпа.
"Вторая армия мира" осталась без еще одного "аналоговнета",
– сообщили защитники.
Смотрите видео безупречной работы защитников
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Общие потери России
С начала полномасштабного вторжения потери России составляют 155 530 захватчиков. Отметим, что эти цифры неточные, поскольку из-за большой интенсивности боев сложно подсчитать все потери врага.
Кроме живой силы, оккупационная армия теряет и немало техники, единица которой иногда стоит миллионы долларов. В частности, украинские бойцы уже испепелили:
- танков – 3 436;
- боевых бронированных машин – 6 723;
- артиллерийских систем – 2 463;
- РСЗО – 488;
- средств ПВО – 253;
- самолетов – 303;
- вертолетов – 289;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2098;
- крылатых ракет – 873;
- кораблей/катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5330;
- специальной техники – 236.