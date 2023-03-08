Тяжелую огнеметную систему оккупантов уничтожили спецназовцы СБУ. Они использовали для этого FPV-дроны.

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Защитники уничтожили российский "Солнцепек"

Воины Центра спецопераций "А" Службы безопасности испепелили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" прямо в момент ее залпа.

"Вторая армия мира" осталась без еще одного "аналоговнета",

– сообщили защитники.

Смотрите видео безупречной работы защитников

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Общие потери России

С начала полномасштабного вторжения потери России составляют 155 530 захватчиков. Отметим, что эти цифры неточные, поскольку из-за большой интенсивности боев сложно подсчитать все потери врага.

Кроме живой силы, оккупационная армия теряет и немало техники, единица которой иногда стоит миллионы долларов. В частности, украинские бойцы уже испепелили: