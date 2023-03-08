Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. Также о взрывах в Энергодаре сообщил советник мэра Мариуполя. Петр Андрющенко.

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Энергодар посетил "хлопок"

Федоров в 14:23 8 марта обнародовал фото из Энергодара, где видно, что над городом поднялся черный дым.

Оккупанты портят воздух в Энергодаре,

– написал городской голова Мелитополя.

По информации местных телеграмм-каналов, столб густого дыма виден из разных уголков Энергодара.

"Энергодар, красивое показывают. Хлопок цветет – настоящий цветок на праздник", – пошутил Андрющенко.

Смотрите фото "хлопка" в Энергодаре / Фото Ивана Федорова и местных телеграмм-каналов

Оккупанты традиционно обвинили в атаке Украину. Мол, по набережной в Энергодаре ударили украинские беспилотники. В результате возник пожар площадью 4 гектара.

Следует заметить, что такие обвинения от россиян раздаются постоянно, однако слепо верить им не следует. Пока официального подтверждения от Генштаба ВСУ о ликвидации оккупантов в Энергодаре не было.

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