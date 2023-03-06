В Госпогранслужбе обнародовали видео из города. Пограничник рассказал, что там происходит.

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Бахмут стоит

Силы обороны Украины продолжают героически удерживать Бахмут.

Бахмут стоит! Пограничники стоят! Силы обороны продолжают сдерживать атаки окупантов. Враг не имеет успеха и несет колоссальные потери. И наши бойцы спокойны,

– говорится в подписи к ролику ГПСУ.

В ролике один из пограничников рассказал, как завершается день в Бахмуте.

Смотрите видео из Бахмута

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