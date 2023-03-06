В Госпогранслужбе обнародовали видео из города. Пограничник рассказал, что там происходит.
К теме Точка бифуркации войны, – Череватый объяснил слова Сырского о "наивысшей напряженности" в Бахмуте
Бахмут стоит
Силы обороны Украины продолжают героически удерживать Бахмут.
Бахмут стоит! Пограничники стоят! Силы обороны продолжают сдерживать атаки окупантов. Враг не имеет успеха и несет колоссальные потери. И наши бойцы спокойны,
– говорится в подписи к ролику ГПСУ.
В ролике один из пограничников рассказал, как завершается день в Бахмуте.
Смотрите видео из Бахмута
Стоит прочесть Украинские защитники ликвидировали вражескую ДРГ в Херсонской области: свежие потери России на Юге
Оборона Бахмута продолжается: коротко о решении командования
- Президент Владимир Зеленский 6 марта провел Ставку Верховного Главнокомандующего.
- На заседании обсудили ситуацию на основных направлениях фронта, в частности, Бахмутском.
- Командование решило продолжать оборону города.
- Несмотря на то, что россияне продолжают попытки окружить и захватить Бахмут, в Генштабе подчеркивают, что эти попытки безрезультатны.
- Город до сих пор находится под контролем ВСУ, и украинские военные не покинули его.