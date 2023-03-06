Ситуацию в Бахмуте члены Ставки рассмотрели особенно подробно. Владимир Зеленский задал важные вопросы Валерию Залужному и Александру Сырскому.

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Оценивая ход оборонной операции, президент задал вопрос Главнокомандующему ВСУ Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Сырского относительно дальнейших действий на Бахмутском направлении.

Они высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте,

– отметили в Офисе Президента.

Кроме того, на заседании Ставки был рассмотрен вопрос поставки оружия и оборудования и их распределения по оперативным направлениям.

Обратите внимание! 24 Канал объявил срочный сбор на дрон с ночным видением Matrice 30Т для десантников. Их подразделение защищает один из флангов несокрушимого города Бахмут. Именно благодаря этим десантникам удалось оттеснить врага из села Ивановского. Благодаря этому они захватили трассу и не дали оккупантам окружить город.



Необходимая сумма – 1 миллион гривен. Впрочем, уже собрали 95%. Каждый ваш донат в этом сборе очень важен, ведь в Бахмуте даже один день может длиться целую вечность. Давайте поможем нашим защитникам вместе. Смотрите также В Пентагоне сказали, будет ли маловероятная оккупация россиянами Бахмута означать перелом в войне Украинские военные не ушли из Бахмута

Наши воины не ушли из Бахмута. Военные продолжают защищать этот город-крепость от российских захватчиков. Важно знать, что воины ведут действительно адские бои.

В частности, бесстрашные танкисты 93-й бригады Холодный Яр выезжают вплотную к врагу, чтобы расстрелять их укрытия. Украинская артиллерия точно бьет по скоплению оккупантов, а пехота выгрызает каждый метр города в контактных боях.

Как бы ни мечтали российская власть, о чем бы ни врали кремлевские пропагандисты, Силы обороны продолжают защищать наш Бахмут от агрессора.