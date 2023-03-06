Ситуацию в Бахмуте члены Ставки рассмотрели особенно подробно. Владимир Зеленский задал важные вопросы Валерию Залужному и Александру Сырскому.
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Оценивая ход оборонной операции, президент задал вопрос Главнокомандующему ВСУ Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Сырского относительно дальнейших действий на Бахмутском направлении.
Они высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте,
– отметили в Офисе Президента.
Кроме того, на заседании Ставки был рассмотрен вопрос поставки оружия и оборудования и их распределения по оперативным направлениям.
Наши воины не ушли из Бахмута. Военные продолжают защищать этот город-крепость от российских захватчиков. Важно знать, что воины ведут действительно адские бои.
В частности, бесстрашные танкисты 93-й бригады Холодный Яр выезжают вплотную к врагу, чтобы расстрелять их укрытия. Украинская артиллерия точно бьет по скоплению оккупантов, а пехота выгрызает каждый метр города в контактных боях.
Как бы ни мечтали российская власть, о чем бы ни врали кремлевские пропагандисты, Силы обороны продолжают защищать наш Бахмут от агрессора.