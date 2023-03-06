Очевидно, российским захватчикам нужна хоть какая-то победа, но в случае взятия Бахмута они будут преподносить это как нечто необычайное. Однако, во-первых, ВСУ все еще держат оборону населённого пункта, а во-вторых, глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что Россия переоценивает значение этого города-крепости.
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Бахмут – это скорее символ
Собственно, по словам главы Минобороны США, этот город на Донетчине имеет большее символическое значение в этой войне, чем оперативное. Вместе с тем его маловероятное взятие Россией не означает, что оккупанты нарастили военную мощь.
Я думаю, что этот город имеет скорее символическую ценность, чем стратегическую и оперативную. Падение Бахмута не обязательно означает, что россияне изменили ход этой борьбы,
– сказал он.
В то же время, он воздержался от комментариев относительно того, удастся ли все-таки России взять Бахмут после более чем полугода безрезультатных наступательных операций на этом направлении.
ВСУ держат оборону Бахмута: последние новости
- Важно повторять, что этот город-крепость до сих пор находится под контролем Вооруженных Сил, несмотря на заявления кремлевских пропагандистов, что это не так. Подтверждение этому – кадры 93-й бригады "Холодный Яр", которая защищает каждый квадратный метр населённого пункта.
- Кроме того, аналитики из Института изучения войны считают, что рано говорить о намерениях украинской армии касательно отхода из Бахмута. Как отметили эксперты, оборона украинской армии на этом направлении стратегически прочна.
- Хотя мост через реку Бахмутку почти полностью разрушен, что может свидетельствовать об отходе ВСУ на позиции на левом берегу города. Однако официальных сообщений от Генштаба по этому поводу не было.
- Также экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий констатировал, что логистика на Бахмутском направлении есть, но она очень сложная. По его словам, расстояние между крайними позициями врага на севере и юге Бахмута составляет около 5 километров.