Очевидно, российским захватчикам нужна хоть какая-то победа, но в случае взятия Бахмута они будут преподносить это как нечто необычайное. Однако, во-первых, ВСУ все еще держат оборону населённого пункта, а во-вторых, глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что Россия переоценивает значение этого города-крепости.

Смотрите также Бьет дальше HIMARS: все, что известно об украинской РСЗО "Ольха-М"

Бахмут – это скорее символ

Собственно, по словам главы Минобороны США, этот город на Донетчине имеет большее символическое значение в этой войне, чем оперативное. Вместе с тем его маловероятное взятие Россией не означает, что оккупанты нарастили военную мощь.

Я думаю, что этот город имеет скорее символическую ценность, чем стратегическую и оперативную. Падение Бахмута не обязательно означает, что россияне изменили ход этой борьбы,

– сказал он.

В то же время, он воздержался от комментариев относительно того, удастся ли все-таки России взять Бахмут после более чем полугода безрезультатных наступательных операций на этом направлении.

ВСУ держат оборону Бахмута: последние новости