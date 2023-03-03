Военно-аналитическое издание The War Zone разместило статью об украинской РСЗО "Ольха-М". Медиа цитирует первого заместителя председателя Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины Ивана Винника. Он отметил, что "Ольха" уже использовалась в бою, однако не раскрыл точное место применения. 24 Канал проанализировал технические характеристики и преимущества украинской разработки.

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В чем преимущество "Ольхи" над HIMARS

Преимущества украинской разработки над HIMARS – дальность 110 километров против 80 километров у американского снаряда GMLRS для РСЗО позволяет ВСУ поражать цели в глубоком тылу окупантов.

Собственно, что и произошло – недавние взрывы в оккупированном россиянами Мариуполе заставили россиян паниковать. "Ольха-М" может быть ответом на вопрос, что произошло там, где враг до недавнего времени чувствовал себя в полной безопасности.

Их точность повышается благодаря так называемым "газовым рулям" – десяткам небольших отверстий, выпускающих топливо, которые используются для наведения ракеты на цель через GPS. Хотя "Ольха-М" считается достаточно точным и высокоточным боеприпасом, пока не разглашается, насколько он точен,

– рассказывает Иван Винник о возможностях нового оружия.



"Газовые рули" на ракете "Ольха-М" помогают наводить боеголовку на цель через GPS / фото предоставлено Иваном Винником для War Zone



Обратите внимание! Программа модификации "Ольхи-М" началась еще в 2018 году. Выпущено около 100 единиц. В настоящее время планируется модифицировать "Ольху-М", чтобы увеличить радиус действия до 150 километров.



"Скажем так, надеюсь, это будет как раз до даты контрнаступления, которая широко предсказівается, на юге в сторону Азовского моря. Испытания будут на поле боя", — подчеркнул Винник.

Технические характеристики "Ольха-М"

количество снарядов в пакете направляющих – 8–12 штук,

максимальная дальность стрельбы – до 110 километров,

длина снаряда – 7600 миллиметров,

калибр снаряда – 300 миллиметров,

масса снаряда – 923 килограмма,

масса боевой части – 170 килограммов,

система наведения — INS+GPS,

количество каналов управления – 12,

продолжительность полного залпа – не более 40 секунд,

время контроля снаряда – не более 3 минут.



"Ольха" в работе / фото AFP

РСЗО "Ольха" – украинская разработка на основе "Смерчей"

Это украинская разработка, ее авторы – Конструкторское бюро "Луч" и Конструкторское бюро "Пивденное". За основу взяли старую советскую РСЗО 9К58 "Смерч", но существенно ее улучшили.

Детально Как появилась идея переработать "Смерч" в украинскую "Ольху"

Главной особенностью "Ольхи" является система наведения и возможность корректировки траектории ракеты в полете.

"Ольха-М" – это часть семьи РСЗО "Ольха". "Ольха-М" – это версия с боевой частью ракеты 170 килограммов и дальностью до 110 километров.

Испытание "Ольхи": смотрите видео

Какие еще есть разновидности "Ольх"

Ольха (Р624) – версия с боевой частью ракеты 250 килограммов и дальностью поражения до 70 километров;

версия с боевой частью ракеты 250 килограммов и дальностью поражения до 70 километров; Ольха-М1 – модификации ракеты Р624М-1 Есть два вида – с боевой частью весом 170 килограммов и дальностью поражения 140 и 154 километра, и с весом 236 килограммов и дальностью 108 и 121 километр;

модификации ракеты Р624М-1 Есть два вида – с боевой частью весом 170 килограммов и дальностью поражения 140 и 154 километра, и с весом 236 килограммов и дальностью 108 и 121 километр; Ольха-М2 – существует две версии управляемого снаряда Р624М-2 с массой боевой части 170 килограммов и дальностью 141 и 202 километра;

Ольха-Р – версия с кассетной боевой частью ракеты

Интересно, что СМИ массово писали об успешных испытаниях РСЗО "Ольхи" еще в 2016–2018 годах. В октябре 2018 она стала на вооружение ВСУ, это оружие было участником военных парадов на Крещатике. После начала полномасштабного вторжения россиян в соцсетях был распространен вопрос – "где "Ольха", затем летом 2022 года показали боевую работу "Ольхи" – не только профильное издание "АрмияInform", но и глава Офиса Президента Ермак, однако все обратили внимание только на мартовскую публикацию.

Как работает "Ольха": смотрите видео

Почему "Ольха" попала в ВСУ с опозданием

"Ольху" приняли на вооружение и производили серийно, закупали в небольших количествах, к сожалению. "Ольха-М", по состоянию на 24 февраля, была на этапе государственных испытаний, которые проходили не очень удачно из-за определенных технических проблем с комплексом,

– объяснял глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут в эфире 24 Канала.

"Ольха-М" прошла боевое крещение в мае 2022 года. А с 2023-го стала полноправным членом семьи "Ольха" в рядах ВСУ.

С первых дней войны Вооруженные Силы Украины совершили около 50 точных ракетных ударов ракетами Р624 "Ольха". Подтверждены факты уничтожения десятков единиц бронетехники, систем ПВО, средств РЭБ, мобильных командных пунктов,

– разработчик РСЗО Конструкторское бюро "Луч" информирует о работе "Ольхи" 3 марта 2022 года.



"Ольха-М" имеет большой потенциал / фото предоставлено Иваном Винником для War Zone

Менее дальнобойные представители семьи "Ольха" были на вооружении ВСУ с первых дней вторжения 2022 года. Однако промышленные мощности не позволили за короткий срок выработать необходимый запас ракет для РСЗО, а потому тогда же, весной 2022 года, "Ольха" испытала так называемый снарядный голод. Он заставил молчать грозное оружие. Ситуацию удалось поправить в июле, когда на фронт прибыли HIMARS.

С появлением в ВСУ "Ольхи-М" существенно растет зона поражения окупантов, а это значит, что увеличивается количество сюрпризов для врага от украинских защитников.