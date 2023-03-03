Военно-аналитическое издание The War Zone разместило статью об украинской РСЗО "Ольха-М". Медиа цитирует первого заместителя председателя Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины Ивана Винника. Он отметил, что "Ольха" уже использовалась в бою, однако не раскрыл точное место применения. 24 Канал проанализировал технические характеристики и преимущества украинской разработки.
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В чем преимущество "Ольхи" над HIMARS
Преимущества украинской разработки над HIMARS – дальность 110 километров против 80 километров у американского снаряда GMLRS для РСЗО позволяет ВСУ поражать цели в глубоком тылу окупантов.
Собственно, что и произошло – недавние взрывы в оккупированном россиянами Мариуполе заставили россиян паниковать. "Ольха-М" может быть ответом на вопрос, что произошло там, где враг до недавнего времени чувствовал себя в полной безопасности.
Их точность повышается благодаря так называемым "газовым рулям" – десяткам небольших отверстий, выпускающих топливо, которые используются для наведения ракеты на цель через GPS. Хотя "Ольха-М" считается достаточно точным и высокоточным боеприпасом, пока не разглашается, насколько он точен,
– рассказывает Иван Винник о возможностях нового оружия.
"Газовые рули" на ракете "Ольха-М" помогают наводить боеголовку на цель через GPS / фото предоставлено Иваном Винником для War Zone
Технические характеристики "Ольха-М"
- количество снарядов в пакете направляющих – 8–12 штук,
- максимальная дальность стрельбы – до 110 километров,
- длина снаряда – 7600 миллиметров,
- калибр снаряда – 300 миллиметров,
- масса снаряда – 923 килограмма,
- масса боевой части – 170 килограммов,
- система наведения — INS+GPS,
- количество каналов управления – 12,
- продолжительность полного залпа – не более 40 секунд,
- время контроля снаряда – не более 3 минут.
"Ольха" в работе / фото AFP
РСЗО "Ольха" – украинская разработка на основе "Смерчей"
Это украинская разработка, ее авторы – Конструкторское бюро "Луч" и Конструкторское бюро "Пивденное". За основу взяли старую советскую РСЗО 9К58 "Смерч", но существенно ее улучшили.
Детально Как появилась идея переработать "Смерч" в украинскую "Ольху"
Главной особенностью "Ольхи" является система наведения и возможность корректировки траектории ракеты в полете.
"Ольха-М" – это часть семьи РСЗО "Ольха". "Ольха-М" – это версия с боевой частью ракеты 170 килограммов и дальностью до 110 километров.
Испытание "Ольхи": смотрите видео
Какие еще есть разновидности "Ольх"
- Ольха (Р624) – версия с боевой частью ракеты 250 килограммов и дальностью поражения до 70 километров;
- Ольха-М1 – модификации ракеты Р624М-1 Есть два вида – с боевой частью весом 170 килограммов и дальностью поражения 140 и 154 километра, и с весом 236 килограммов и дальностью 108 и 121 километр;
- Ольха-М2 – существует две версии управляемого снаряда Р624М-2 с массой боевой части 170 килограммов и дальностью 141 и 202 километра;
- Ольха-Р – версия с кассетной боевой частью ракеты
Как работает "Ольха": смотрите видео
Почему "Ольха" попала в ВСУ с опозданием
"Ольху" приняли на вооружение и производили серийно, закупали в небольших количествах, к сожалению. "Ольха-М", по состоянию на 24 февраля, была на этапе государственных испытаний, которые проходили не очень удачно из-за определенных технических проблем с комплексом,
– объяснял глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут в эфире 24 Канала.
"Ольха-М" прошла боевое крещение в мае 2022 года. А с 2023-го стала полноправным членом семьи "Ольха" в рядах ВСУ.
С первых дней войны Вооруженные Силы Украины совершили около 50 точных ракетных ударов ракетами Р624 "Ольха". Подтверждены факты уничтожения десятков единиц бронетехники, систем ПВО, средств РЭБ, мобильных командных пунктов,
– разработчик РСЗО Конструкторское бюро "Луч" информирует о работе "Ольхи" 3 марта 2022 года.
"Ольха-М" имеет большой потенциал / фото предоставлено Иваном Винником для War Zone
С появлением в ВСУ "Ольхи-М" существенно растет зона поражения окупантов, а это значит, что увеличивается количество сюрпризов для врага от украинских защитников.