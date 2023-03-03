Воєнно-аналітичне видання The War Zone розмістило статтю про українську РСЗВ "Вільха-М". Медіа цитує першого заступника голови Національної асоціації оборонної промисловості України Івана Вінника. Він зазначив, що "Вільха" вже використовувалася в бою, проте не розкрив точне місце застосування. 24 Канал проаналізував технічні характеристики, а також переваги української розробки.
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В чому перевага "Вільхи" над HIMARS
Переваги української розробки над HIMARS – дальність 110 кілометрів проти 80 кілометрів в американського снаряду GMLRS для РСЗВ дозволяє ЗСУ вражати цілі в глибокому тилу окупантів.
Власне, що й відбулося – нещодавні вибухи у окупованому росіянами Маріуполі змусили росіян панікувати. "Вільха-М" може бути відповіддю на питання, що відбулося там, де ворог донедавна почував себе у повній безпеці.
Їхня точність підвищується завдяки так званим "газовим кермам" – десяткам невеликих отворів, що випускають паливо, які використовуються для наведення ракети на ціль через GPS. Хоча "Вільха-М" вважається досить точним і високоточним боєприпасом, наразі не розголошується, наскільки він точний,
– розповідає Іван Вінник про можливості нової зброї.
"Газові керма" на ракеті "Вільха-М" допомагають наводити боєголовку на ціль через GPS / фото надане Іваном Вінником для War Zone
Технічні характеристики "Вільха-М"
- кількість снарядів у пакеті напрямних – 8 – 12 штук,
- максимальна дальність стрільби — до 110 кілометрів,
- довжина снаряда — 7600 міліметрів,
- калібр снаряда — 300 міліметрів,
- маса снаряда — 923 кілограми,
- маса бойової частини – 170 кілограмів,
- система наведення — INS+GPS,
- кількість каналів управління — 12,
- тривалість повного залпу — не більше 40 секунд,
- час контролю снаряда — не більше 3 хвилин.
"Вільха" в роботі / фото AFP
РСЗВ "Вільха" – українська розробка на основі "Смерчів"
Це українська розробка, її автори – Конструкторське бюро "Луч" і Конструкторське бюро "Південне". За основу взяли стару радянську РСЗВ 9К58 "Смерч", але суттєво її покращили.
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Головною особливістю "Вільхи" є система наведення та можливість коригування траєкторії ракети у польоті.
"Вільха-М" – це частина родини РСЗВ "Вільха". "Вільха-М" – це версія з бойовою частиною ракети 170 кілограмів і дальністю до 110 кілометрів.
Випробування "Вільхи": дивіться відео
Які ще є різновиди "Вільх"
- Вільха (Р624) – версія з бойовою частиною ракети 250 кілограмів і дальністю ураження до 70 кілометрів;
- Вільха-М1 – модифікації ракети Р624М-1. Є два види – з бойовою частиною вагою 170 кілограмів і дальністю ураження 140 і 154 кілометри, і з вагою 236 кілограмів і дальністю 108 і 121 кілометр;
- Вільха-М2 – існує дві версії керованого снаряда Р624М-2 з масою бойової частини 170 кілограмів і дальністю 141 і 202 кілометри;
- Вільха-Р – версія з касетною бойовою частиною ракети.
Як працює "Вільха": дивіться відео
Чому "Вільха" потрапила до ЗСУ із запізненням
"Вільху" прийняли на озброєння і виготовляли серійно, закуповували у невеликих кількостях, на жаль. "Вільха-М", станом на 24 лютого, була на етапі державних випробувань, які проходили не дуже вдало через певні технічні проблеми з комплексом,
– пояснював голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут в ефірі 24 Каналу.
"Вільха-М" пройшла бойове хрещення у травні 2022 року. А з 2023-го стала повноправним членом родини "Вільха" у лавах ЗСУ.
З перших днів війни Збройні Сили України здійснили близько 50 влучних ракетних ударів ракетами Р624 "Вільха". Підтверджено факти знищення десятків одиниць бронетехніки, систем ППО, засобів РЕБ, мобільних командних пунктів,
– розробник РСЗВ Конструкторське бюро "Луч" інформує про роботу "Вільхи" 3 березня 2022 року.
"Вільха-М" має великий потенціал / фото надане Іваном Вінником для War Zone
З появою у ЗСУ "Вільхи-М" суттєво зростає зона ураження окупантів, а це означає, що збільшується кількість сюрпризів для ворога від українських захисників.