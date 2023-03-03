Воєнно-аналітичне видання The War Zone розмістило статтю про українську РСЗВ "Вільха-М". Медіа цитує першого заступника голови Національної асоціації оборонної промисловості України Івана Вінника. Він зазначив, що "Вільха" вже використовувалася в бою, проте не розкрив точне місце застосування. 24 Канал проаналізував технічні характеристики, а також переваги української розробки.

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Переваги української розробки над HIMARS – дальність 110 кілометрів проти 80 кілометрів в американського снаряду GMLRS для РСЗВ дозволяє ЗСУ вражати цілі в глибокому тилу окупантів.

Власне, що й відбулося – нещодавні вибухи у окупованому росіянами Маріуполі змусили росіян панікувати. "Вільха-М" може бути відповіддю на питання, що відбулося там, де ворог донедавна почував себе у повній безпеці.

Їхня точність підвищується завдяки так званим "газовим кермам" – десяткам невеликих отворів, що випускають паливо, які використовуються для наведення ракети на ціль через GPS. Хоча "Вільха-М" вважається досить точним і високоточним боєприпасом, наразі не розголошується, наскільки він точний,
розповідає Іван Вінник про можливості нової зброї.


"Газові керма" на ракеті "Вільха-М" допомагають наводити боєголовку на ціль через GPS / фото надане Іваном Вінником для War Zone

  • кількість снарядів у пакеті напрямних – 8 – 12 штук,
  • максимальна дальність стрільби — до 110 кілометрів,
  • довжина снаряда — 7600 міліметрів,
  • калібр снаряда — 300 міліметрів,
  • маса снаряда — 923 кілограми,
  • маса бойової частини – 170 кілограмів,
  • система наведення — INS+GPS,
  • кількість каналів управління — 12,
  • тривалість повного залпу — не більше 40 секунд,
  • час контролю снаряда — не більше 3 хвилин.


"Вільха" в роботі / фото AFP

Це українська розробка, її автори – Конструкторське бюро "Луч" і Конструкторське бюро "Південне". За основу взяли стару радянську РСЗВ 9К58 "Смерч", але суттєво її покращили.

Розлого Як з'явилася ідея переробити "Смерч" на українську "Вільху"

Головною особливістю "Вільхи" є система наведення та можливість коригування траєкторії ракети у польоті.

"Вільха-М" – це частина родини РСЗВ "Вільха". "Вільха-М" – це версія з бойовою частиною ракети 170 кілограмів і дальністю до 110 кілометрів.

Випробування "Вільхи": дивіться відео

  • ​​Вільха (Р624) – версія з бойовою частиною ракети 250 кілограмів і дальністю ураження до 70 кілометрів;
  • Вільха-М1 – модифікації ракети Р624М-1. Є два види – з бойовою частиною вагою 170 кілограмів і дальністю ураження 140 і 154 кілометри, і з вагою 236 кілограмів і дальністю 108 і 121 кілометр;
  • Вільха-М2 – існує дві версії керованого снаряда Р624М-2 з масою бойової частини 170 кілограмів і дальністю 141 і 202 кілометри;
  • Вільха-Р – версія з касетною бойовою частиною ракети.

Як працює "Вільха": дивіться відео

"Вільху" прийняли на озброєння і виготовляли серійно, закуповували у невеликих кількостях, на жаль. "Вільха-М", станом на 24 лютого, була на етапі державних випробувань, які проходили не дуже вдало через певні технічні проблеми з комплексом,
– пояснював голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут в ефірі 24 Каналу.

"Вільха-М" пройшла бойове хрещення у травні 2022 року. А з 2023-го стала повноправним членом родини "Вільха" у лавах ЗСУ.

З перших днів війни Збройні Сили України здійснили близько 50 влучних ракетних ударів ракетами Р624 "Вільха". Підтверджено факти знищення десятків одиниць бронетехніки, систем ППО, засобів РЕБ, мобільних командних пунктів,
– розробник РСЗВ Конструкторське бюро "Луч" інформує про роботу "Вільхи" 3 березня 2022 року.


"Вільха-М" має великий потенціал / фото надане Іваном Вінником для War Zone

З появою у ЗСУ "Вільхи-М" суттєво зростає зона ураження окупантів, а це означає, що збільшується кількість сюрпризів для ворога від українських захисників.