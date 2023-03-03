Воєнно-аналітичне видання The War Zone розмістило статтю про українську РСЗВ "Вільха-М". Медіа цитує першого заступника голови Національної асоціації оборонної промисловості України Івана Вінника. Він зазначив, що "Вільха" вже використовувалася в бою, проте не розкрив точне місце застосування. 24 Канал проаналізував технічні характеристики, а також переваги української розробки.

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В чому перевага "Вільхи" над HIMARS

Переваги української розробки над HIMARS – дальність 110 кілометрів проти 80 кілометрів в американського снаряду GMLRS для РСЗВ дозволяє ЗСУ вражати цілі в глибокому тилу окупантів.

Власне, що й відбулося – нещодавні вибухи у окупованому росіянами Маріуполі змусили росіян панікувати. "Вільха-М" може бути відповіддю на питання, що відбулося там, де ворог донедавна почував себе у повній безпеці.

Їхня точність підвищується завдяки так званим "газовим кермам" – десяткам невеликих отворів, що випускають паливо, які використовуються для наведення ракети на ціль через GPS. Хоча "Вільха-М" вважається досить точним і високоточним боєприпасом, наразі не розголошується, наскільки він точний,

– розповідає Іван Вінник про можливості нової зброї.



"Газові керма" на ракеті "Вільха-М" допомагають наводити боєголовку на ціль через GPS / фото надане Іваном Вінником для War Zone



Зверніть увагу! Програма модифікації "Вільхи-М" почалася ще в 2018-му. Було випущено близько 100 одиниць. Нині планується модифікувати "Вільху-М", щоб збільшити радіус дії до 150 кілометрів.



"Скажімо так, сподіваюся, це буде якраз до дати контрнаступу, що широко передбачається, на півдні в бік Азовського моря. Випробування будуть на полі бою", — наголосив Вінник.

Технічні характеристики "Вільха-М"

кількість снарядів у пакеті напрямних – 8 – 12 штук,

12 штук, максимальна дальність стрільби — до 110 кілометрів,

довжина снаряда — 7600 міліметрів,

калібр снаряда — 300 міліметрів,

маса снаряда — 923 кілограми,

маса бойової частини – 170 кілограмів,

система наведення — INS+GPS,

кількість каналів управління — 12,

тривалість повного залпу — не більше 40 секунд,

час контролю снаряда — не більше 3 хвилин.



"Вільха" в роботі / фото AFP

РСЗВ "Вільха" – українська розробка на основі "Смерчів"

Це українська розробка, її автори – Конструкторське бюро "Луч" і Конструкторське бюро "Південне". За основу взяли стару радянську РСЗВ 9К58 "Смерч", але суттєво її покращили.

Розлого Як з'явилася ідея переробити "Смерч" на українську "Вільху"

Головною особливістю "Вільхи" є система наведення та можливість коригування траєкторії ракети у польоті.

"Вільха-М" – це частина родини РСЗВ "Вільха". "Вільха-М" – це версія з бойовою частиною ракети 170 кілограмів і дальністю до 110 кілометрів.

Випробування "Вільхи": дивіться відео

Які ще є різновиди "Вільх"

​​Вільха (Р624) – версія з бойовою частиною ракети 250 кілограмів і дальністю ураження до 70 кілометрів;

версія з бойовою частиною ракети 250 кілограмів і дальністю ураження до 70 кілометрів; Вільха-М1 – модифікації ракети Р624М-1. Є два види – з бойовою частиною вагою 170 кілограмів і дальністю ураження 140 і 154 кілометри, і з вагою 236 кілограмів і дальністю 108 і 121 кілометр;

модифікації ракети Р624М-1. Є два види – з бойовою частиною вагою 170 кілограмів і дальністю ураження 140 і 154 кілометри, і з вагою 236 кілограмів і дальністю 108 і 121 кілометр; Вільха-М2 – існує дві версії керованого снаряда Р624М-2 з масою бойової частини 170 кілограмів і дальністю 141 і 202 кілометри;

Вільха-Р – версія з касетною бойовою частиною ракети.

Цікаво, що ЗМІ масово писали про успішні випробування РСЗВ "Вільхи" ще в 2016–2018 роках. У жовтні 2018 році вона стала на озброєння ЗСУ, ця зброя була учасником воєнних парадів на Хрещатику. Після початку повномасштабного вторгнення росіян у соцмережах ширилось питання – "де "Вільха", потім влітку 2022 року показали бойову роботу "Вільхи" – не лише профільне видання "АрміяInform", але й очільник Офісу Президента Єрмак, проте, всі звернули уваги лише на березневу публікацію.

Як працює "Вільха": дивіться відео

Чому "Вільха" потрапила до ЗСУ із запізненням

"Вільху" прийняли на озброєння і виготовляли серійно, закуповували у невеликих кількостях, на жаль. "Вільха-М", станом на 24 лютого, була на етапі державних випробувань, які проходили не дуже вдало через певні технічні проблеми з комплексом,

– пояснював голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут в ефірі 24 Каналу.

"Вільха-М" пройшла бойове хрещення у травні 2022 року. А з 2023-го стала повноправним членом родини "Вільха" у лавах ЗСУ.

З перших днів війни Збройні Сили України здійснили близько 50 влучних ракетних ударів ракетами Р624 "Вільха". Підтверджено факти знищення десятків одиниць бронетехніки, систем ППО, засобів РЕБ, мобільних командних пунктів,

– розробник РСЗВ Конструкторське бюро "Луч" інформує про роботу "Вільхи" 3 березня 2022 року.



"Вільха-М" має великий потенціал / фото надане Іваном Вінником для War Zone

Менш далекобійні представники родини "Вільха" були на озброєнні ЗСУ з перших днів вторгнення 2022 року. Проте, промислові потужності не дозволили за короткий строк виробити необхідний запас ракет для РСЗВ, а тому тоді ж, навесні 2022 року, "Вільха" зазнала так званого снарядного голоду. Він змусив мовчати грізну зброю. Ситуацію вдалося виправити у липні, коли на фронт прибули HIMARS.

З появою у ЗСУ "Вільхи-М" суттєво зростає зона ураження окупантів, а це означає, що збільшується кількість сюрпризів для ворога від українських захисників.