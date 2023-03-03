Деталі розповів Іван Віннік – перший заступник голови Національної асоціації оборонної промисловості України. Він наголосив, що РСЗВ вже використовували у бою. Водночас, де конкретно, він не назвав.

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Наразі "Вільха-М" б'є на 110 кілометрів. Водночас цей показник планують суттєво збільшити.

Віннік розповів, що модифікація "Вільхи-М" стартувала ще у 2018 році. З того часу вдалося виготовити приблизно 100 одиниць. Наразі пріоритетом є збільшити дальність ураження "Вільхи-М". Мовиться про 150 кілометрів.

Скажімо так, сподіваюся, це буде якраз до дати контрнаступу, що широко передбачається, на півдні в бік Азовського моря. Випробування будуть на полі бою,

– наголосив Віннік.