У п'ятницю 3 березня США оголосять про черговий військовий пакет для України. Про це під час спілкування з журналістами повідомив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє 24 Канал.

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Що увійде в новий пакет допомоги

США оголосить новий пакет у день, коли до Білого дому з особистим візитом навідається канцлер Німеччини Олаф Шольц. Кірбі уточнив, що вони обговорять питання покращення військового потенціалу України, за словами Кірбі.

Хоч Кірбі не вдавався в деталі, він сказав, що пакет "міститиме в основному боєприпаси, які українцям будуть потрібні для систем, які вони вже мають". Він уточнив, що мовиться про більше боєприпасів для HIMARS та артилерії українських сил.

Попередній пакет допомоги США оголосили 24 лютого