Журналісти поспілкувалися зі співрозмовниками з ЄС. Вони передають, що найближчими тижнями Україну мають забезпечити дефіцитними артилерійськими боєприпасами.

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Скоро окупантам буде гарячіше

Один зі співрозмовників зазначив, що до ініціативи долучилися усі країни Євросоюзу, за винятком Данії. Також до них долучилася Норвегія. Спільний проєкт передбачає покупку амуніції для українських військових.

Я думаю, що це відбудеться швидко, дуже швидко. Гадаю, що йдеться про питання днів, тижнів, а не місяців,

– каже джерело.

Відповідний план обговорювали у четвер 2 березня. Для цього у Брюсселі збиралися представники держав ЄС. Під час спілкування вони дійшли до спільного знаменника, погодившись виділити на це 1 мільярд євро, передає Politico. Ці кошти візьмуть з Європейського фонду миру. Його використовують для того, щоб відшкодовувати витрати, пов'язані із закупівлею озброєння.

Наступний крок – "проведення прискореної процедури прямих переговорів з низкою ключових промислових постачальників в Європі". Цим займеться оборонне відомство Євросоюзу, зауважив один з європейських чиновників.

Зауважимо, що виробників снарядів для артилерії калібру 155 міліметрів на території ЄС – 12. Крім того, виробничі потужності наявні в Норвегії, яка долучилася до країн-членів Союзу.

ЄС має план для України

Так, в ЄС мають намір запропонувати трикомпонентний план. Він дозволить забезпечувати Україну артилерійськими снарядами, яких вона гостро потребує.

Документ, який отримали журналісти Bloomberg, передбачає:

негайну передачу боєприпасів, зокрема 155-міліметрових артилерійських снарядів з тих, які є в запасі або незавершених замовлень;

використання спільної системи закупівель для агрегування замовлень європейській промисловості;

нарощування промислового потенціалу Європи, щоб задовольнити як поточний, так і майбутній попит.

Попередньо погоджений план передбачає, що країни ЄС можуть розраховувати на до 90% компенсації вартості боєприпасів. Згодом рівень грошових відшкодувань знижуватиметься до середнього поточного показника – близько 40%.

Відповідний план доопрацюють 23 – 24 березня. Тоді відбудеться наступна зустріч міністрів оборони ЄС.