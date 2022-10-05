Про це для 24 каналу розповів очільник благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

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"Це один з позитивних і успішних прикладів спроби входження в ракетне озброєння КБ "Луч" на сучасному етапі. Ідея в тому, щоб спочатку підвищити ефективність застосування РСЗВ БМ-30 "Смерч" шляхом створення або модернізованої, або ж нової української ракети, яка корегується й може наводитися на конкретні цілі по GPS", – зазначив Чмут.

"Вільха-М" не встигла пройти державні випробування

За словами Чмута, мовиться про фактично перетворення зброї, яка вражає певні площини, на точнішу. Він зазначив, що "Вільха-М" позиціонувалась як комплекс зі збільшенням до 110 кілометрів дальності. Звичайна "Вільха" – це 70 кілометрів.

"Вільху" прийняли на озброєння і виготовляли серійно, закуповували у невеликих кількостях, на жаль. "Вільха-М", станом на 24 лютого, була на етапі державних випробувань, які проходили не дуже вдало через певні технічні проблеми з комплексом, – розповів військовий експерт.

Зверніть увагу – розмова з Тарасом Чмутом: дивіться відео

Він додав, що через повномасштабне вторгнення змінився і можливості виробництва змінилися. Заводи, які розташовувались у різних містах, з виготовлення порохів, збору ракет, уже не функціонують, оскільки або отримали ракетні удари, або порушилася кооперація, або були окуповані.

Чому США не надають ATACMS

Чмут пояснив, що США наразі не надають для України ракети ATACMS через "можливу реакцію Росії у вигляді ядерного удару". Однак експерт додав, що ця причина не стосується відмови Вашингтона постачати танки Abrams.

"Це абсолютно різні типи озброєнь, які по-різному впливають на хід бойових дій. Танком ви не будете працювати по території РФ, тимчасово окупованих територіях України. Танком ви не будете стріляти по Севастополю, а з ATACMS можете", – зазначив Чмут.