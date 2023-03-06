Ситуацію в Бахмуті члени Ставки розглянули особливо детально. Володимир Зеленський поставив важливі запитання Валерію Залужному та Олександру Сирському.
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Оцінюючи перебіг оборонної операції, президент поставив запитання Головнокомандувачу ЗСУ Залужному та командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Сирському щодо подальших дій на Бахмутському напрямку.
Вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті,
– зазначили в Офісі Президента.
Крім того, на засіданні Ставки розглянули питання постачання зброї й обладнання та їх розподілу за оперативними напрямками.
Наші воїни не пішли з Бахмута. Наші захисники продовжують боронити це місто-фортецю від російських загарбників. Важливо знати, що воїни ведуть справді пекельні бої.
Зокрема, безстрашні танкісти 93-ї бригади Холодний Яр виїжджають упритул до ворога, щоб розстріляти їхні укриття. Українська артилерія точно б'є по скупченню окупантів, а піхота вигризає кожен метр міста у контактних боях.
Тож як би не мріяла російська влада, про що б не брехали кремлівські пропагандисти, Сили оборони продовжують боронити наш Бахмут від російського агресора.