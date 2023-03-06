Об этом рассказал спикер ОК "Юг" Владислав Назаров. По его словам, ситуация в зоне ответственности Сил обороны Юга – сложная, но контролируемая.
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Украинские бойцы ликвидировали вражескую ДРГ
В районе Большого Потемкинского острова ВСУ уничтожили 3 гражданских моторных лодки с российскими диверсионно-разведывательными группами. Защитники ликвидировали 18 российских военных.
Враг коварно обстреливает гражданское население на деоккупированном правобережье и в зоне оккупации на левом берегу. Так, оккупанты пытаются запугать местных, одновременно прячась за ними, как за живым щитом,
– отметил Назаров.
За минувшие сутки захватчики совершили около 80 обстрелов. В результате вражеских атак в собственном дворе в одном из деоккупированных сел правобережья погибли мать и ее 2 детей.
"По-прежнему обстрелы направлены по жилым кварталам и дворам мирных жителей, повреждены десятки домов, хозяйственных построек, коммуникаций", – добавил спикер ОК "Юг".
Украинские ракетно-артиллерийские подразделения, выполняя огневые задачи, сократили вражеские мощности на:
- 3 зенитно-ракетных комплекса,
- 2 единицы инженерной техники, которыми враг обустраивает оборону на левобережье,
- 2 наблюдательных поста и склад с боеприпасами.
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Общие потери врага
Российская оккупационная армия с начала полномасштабной войны несет катастрофические потери. По состоянию на утро 6 марта украинские защитники ликвидировали почти 154 тысячи захватчиков.
Кроме этого, россияне стремительно теряют свою технику, единица которой иногда стоит миллионы долларов. В частности, бойцы Сил обороны Украины уже сожгли:
- танков – 3 423;
- боевых бронированных машин – 6 703;
- артиллерийских систем – 2 433;
- РСЗО – 488;
- средств ПВО – 250;
- самолетов – 302;
- вертолетов – 289;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2 086;
- крылатых ракет – 873;
- кораблей/катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 307;
- специальной техники – 234.