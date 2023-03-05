Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Прилетело в любимый бар россиян.

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В Волновахе – "хлопок"

Андрющенко рассказал, что в Волновахе прилетело наказание в:

бар "Андрей", где постоянно оккупанты что-то праздновали,

помещение комендатуры.

Также в Ясиноватой (на видео) что-то пошло не так с местами хранения окурков. Врут, наверное,

– заметил советник городского головы.

Кроме того, местные телеграм-каналы сообщили, что ВСУ якобы ударили не только по позициям россиян в Волновахе, но и в Пологах. Следует заметить, что эта информация не является официальной, поэтому требует подтверждения от Генштаба.

Смотрите видео из Ясиноватой

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"Хлопка" становится все больше