Об этом рассказали в ряде местных телеграм-каналов, сообщает 24 Канал. Позже пророссийский блогер даже опубликовал фото якобы сбитого дрона.
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В Крыму слышали взрывы
По словам местных жителей, в районе авиабазы в Гвардейском были взрывы. После этого в небе появились клубы чёрного дыма.
Местные сообщили о взрывах / Скриншот соцсетей
Пророссийские пропагандисты сразу сообщили, что там сбили беспилотник.
Сегодня в районе 16 часов в Крыму, Симферопольский район, Гвардейское, сработала ПВО, был сбит беспилотник, который упал на территории садового общества и сдетонировал,
– говорится в сообщении прокремлевского блогера.
На дне воронки якобы обнаружили обломки БпЛА. Вероятно, это был советский беспилотник "Стриж".
Смотрите фото обломков якобы сбитого дрона / Фото с пророссийского ресурса
Россиянам в Крыму неспокойно: коротко
- Весна во временно оккупированном Крыму началась с "хлопка" – 1–2 марта на полуострове раздавались взрывы.
- В частности, в первый день весны беспокойно было в нескольких населенных пунктах. Очевидцы сообщали, что в результате взрывов тряслась мебель и окна, а также сработали сигнализации машин.
- В частности, ночью мощные взрывы слышали в Саках и Евпатории. В результате в некоторых районах исчезла вода. Впоследствии в минобороны страны-агрессора после нескольких часов раздумий заявили, что полуостров якобы атаковали беспилотники.
- В свою очередь ночью 2 марта, по информации российских телеграм-каналов, два дрона якобы попытались атаковать воинскую часть возле города Саки.