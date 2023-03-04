Про це розповіли в низці місцевих телеграм-каналів, повідомляє 24 Канал. Пізніше проросійський блогер навіть опублікував фото буцімто збитого дрона.
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У Криму чули вибухи
За словами місцевих жителів у районі авіабази в Гвардійському були вибухи. Після цього в небі з'явилися клуби чорного диму.
Місцеві повідомили про вибухи / Скриншот соцмереж
Проросійські пропагандисти одразу ж повідомили, що там збили безпілотник.
Сьогодні в районі 16 години у Криму, Сімферопольський район, Гвардійське, спрацювало ППО, було збито безпілотник, який упав на території садового товариства та здетонував,
– мовиться у повідомленні прокремлівського блогера.
На дні вирви нібито виявили уламки БПЛА. Ймовірно, це був радянський безпілотник "Стриж".
Дивіться фото уламків нібито збитого дрона / Фото з проросійського ресурсу
Росіянам у Криму неспокійно: коротко
- Весна в тимчасово окупованому Криму розпочалася з "бавовни" – 1 – 2 березня на півострові лунали вибухи.
- Зокрема, в перший день весни неспокійно було у кількох населених пунктах. Очевидці повідомляли, що внаслідок вибухів тряслися меблі та вікна, а також спрацювали сигналізації машин.
- Зокрема, вночі потужні вибухи чули у Саках та Євпаторії. Внаслідок них в деяких районах зникла вода. Згодом в міноборони країни-агресорки після декількох годин роздумів заявили, що півострів нібито атакували безпілотники.
- Своєю чергою, вночі 2 березня, за інформацією російських телеграм-каналів, два дрони начебто спробували атакувати військову частину поблизу міста Саки.