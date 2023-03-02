За інформацією російських телеграм-каналів, не оминула "бавовна" і Саки. У ніч на 2 березня два безпілотники спробували атакувати військову частину поблизу міста, інформує 24 Канал.
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Як коментують пропагандисти
За попередніми даними, близько другої години ночі дві невідомі БпЛА впали на території військової частини. Росіяни знову завели свою пісню про роботу ППО.
Вони кажуть, що після падіння БпЛА один із них нібито вибухнув. Внаслідок цього стіну однієї з будівель посікло уламками.
Також ворожі телеграм-канали публікують фото БПЛА Mugin-5 Pro, який нібито посадили засоби радіоелектронної боротьби в Сакському районі Криму.
БпЛА, які атакували Саки / Фото з соцмереж
Як і завжди, росіяни стверджують, що це робота ЗСУ. Однак українське керівництво та військові поки не коментували ситуацію.
Де розташовані Саки: дивіться на карті
Варто зазначити, що радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що Україна веде оборонну війну та не здійснювала атак на території, що контролює Кремль.
Зауважимо, що його слова стосувались земель, які за міжнародним законодавством справді є частиною Росії, однак до Криму, який є тимчасово окупований, їх, вочевидь, також можна віднести.
"Бавовна" у Криму: останні новини
- 1 березня вибухи у тимчасово окупованому Криму гриміли не лише в одному населеному пункті. З мережі стало відомо, що їх чули у Бахчисараї в районі військової частини, у багатьох селах Бахчисарайського району, Ялті, Гурзуфі та ще кількох населених пунктах.
- Крім того, потужні вибухи чули у Саках та Євпаторії, внаслідок яких у людей тремтіли вікна, а у деяких районах зникла вода. Згодом в міноборони ворожої держави після декількох годин роздумів підтвердили, що півострів атакували безпілотники.
- Проросійський блогер із тимчасово окупованого півострова Олександр Таліпов стверджує, що "у Криму все спокійно". Ба більше, він додав, що буцімто ще жодного разу бавовна у Криму не цвіла. Гучний звук вибухів у Бахчисараї він пояснив просто. Це буцімто був перехід російського літака на надзвук.
- 28 лютого в тимчасово окупованому Криму трапились кілька аварій на водогоні. Спершу без води залишились понад 120 тисяч жителів Євпаторії. Згодом водопостачання залишило і місто Красноперекопськ. Крім цього, води немає у селах Радгоспне, Таврійське, П'ятихатка, Почесне.