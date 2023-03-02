За інформацією російських телеграм-каналів, не оминула "бавовна" і Саки. У ніч на 2 березня два безпілотники спробували атакувати військову частину поблизу міста, інформує 24 Канал.

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Як коментують пропагандисти

За попередніми даними, близько другої години ночі дві невідомі БпЛА впали на території військової частини. Росіяни знову завели свою пісню про роботу ППО.

Вони кажуть, що після падіння БпЛА один із них нібито вибухнув. Внаслідок цього стіну однієї з будівель посікло уламками.

Також ворожі телеграм-канали публікують фото БПЛА Mugin-5 Pro, який нібито посадили засоби радіоелектронної боротьби в Сакському районі Криму.

БпЛА, які атакували Саки / Фото з соцмереж

Як і завжди, росіяни стверджують, що це робота ЗСУ. Однак українське керівництво та військові поки не коментували ситуацію.

Де розташовані Саки: дивіться на карті

Варто зазначити, що радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що Україна веде оборонну війну та не здійснювала атак на території, що контролює Кремль.

Зауважимо, що його слова стосувались земель, які за міжнародним законодавством справді є частиною Росії, однак до Криму, який є тимчасово окупований, їх, вочевидь, також можна віднести.

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