Аварія залишила без води понад 120 тисяч жителів Євпаторії. Окупанти скасували заняття у школах. Про це пишуть російські ЗМІ, передає 24 Канал.
До речі Звільненням Криму поставимо історичну крапку, – Зеленський
Яка ситуація в Євпаторії
Маріонеткова влада повідомила, що о 01:30 надійшла інформація про серйозну аварію на водогоні в районі Прибережного. Воду відключили, а місце аварії розчистили.
Залучили 12 рятувальників та 5 одиниць техніки. Окупанти обіцяють організувати по місту розвезення питної води.
Ще одна аварія
Загарбники ще не встигли впоратись із однією проблемою, як виникла нова аварія. Без водопостачання залишилося і місто Красноперекопськ. Там також проводять ремонт.
Також води немає у селах Радгоспне, Таврійське, П'ятихатка, Почесне. Відновлення нормальної подачі води очікують зранку.
Останні новини з Криму
- Президент Володимир Зеленський зазначив, що морально ми готові повертати Крим, але готуємось технічно. Він нагадав, що у 2014 році російська агресія розпочалася саме із захоплення Криму, тож звільненням півострова ми поставимо історичну крапку.
- До речі, партизани в Севастополі 24 лютого підняли синьо-жовтий прапор.
- Радіостанції пропагандистів у Криму 24 лютого показали звернення очільника розвідки Кирила Буданова.