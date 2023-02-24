Фото опублікували у місцевих джерелах, які пишуть розповідають про партизанський рух. Зазначили, що стяг вивісили над арками на Графській пристані.
До теми Готові морально, готуємось технічно, – Зеленський сказав, чи можемо повернути Крим у 2023 році
"Тимчасово окупований Севастополь. Партизани. Слава Україні!", – повідомили у місцевих джерелах.
У Севастополі малювали українську символіку
В окупованому Криму дівчина намалювала герб України на дитячому майданчику на вулиці Біла Куна у Сімферополі. Це помітив блогер окупантів Олександр Таліпов. Він знайшов відео з камер спостереження та ідентифікував дівчину.
Згодом представник російських вбивць опублікував відео, де дівчина просить вибачення й обіцяє замалювати символіку. Вона також говорить, що підтримує Владіміра Путіна.
Що відбувається в Криму: останні новини
- На радіостанціях в окупованому Криму 24 лютого прозвучало звернення очільника ГУР Кирила Буданова. Він заявив, що Україна поверне всі свої території та знайде кожного зрадника.
- До Криму росіяни депортують українців з Нової Каховки, що на Херсонщині. Вони використовують автобуси, які вкрали з херсонського комунального підприємства.
- Окупаційна влада півострова 17 лютого заявила, що безпілотники атакували Крим. Вибухи лунали біля Балаклавської ТЕС.