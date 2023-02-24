Президент відповів на питання щодо шансів у 2023 році повернути Крим фізично. Володимир Зеленський сказав про це на пресконференції у роковини повномасштабного вторгнення, інформує 24 Канал.

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Що сказав Зеленський про звільнення Криму

Президент зауважив, що кожна людина в Україні хоче, щоб наступний крок був вирішальним, останнім та переможним. Тому часто хтось не витримує, емоційно про це спілкуючись з пресою. За словами президента, мовиться навіть про представників держави. Адже люди дуже хочуть, щоб так трапилось.

Треба працювати. Тому, відповідаючи на питання про кроки, я можу сказати одне – все залежить від нас,

– зауважив президент.

Адже є військові кроки, і Україна до них готується. Тобто наша держава готова морально, та готується технічно – зброєю, посиленням, формування бригад, формуванням бригад наступу.

Також Україна відправляє людей на навчання, адже Київ має бути готовим.

А далі будуть відповідні справедливі деокупаційні кроки й дай Боже нам, аби вони були вдалі,

– зауважив Зеленський.

Варто зауважити, що президент України у роковини повномасштабного вторгнення дав велику пресконференцію журналістам. На ній український лідер говорив про вигнання росіян з нашої землі, надання винищувачів F-16, свої завдання та пріоритети. Головні тези Володимира Зеленського із зустрічі з журналістами – читайте тут.

Зверніть увагу! Глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що Україна поверне Крим влітку 2023 року. Детальніше про це – читайте за посиланням.