Зауважимо, що ця пресконференція розпочалась ввечері 24 лютого та на ній були присутні журналісти з різних куточків світу. Про те, як на питання про пріоритети для України відповів український лідер, повідомляє 24 Канал.

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Насамперед – зброя

Власне, Зеленський подякував усім партнерам, які допомагають нам протистояти агресору. Зокрема, він згадав про Німеччину та констатував, що разом з представниками цієї країни та іншими союзниками Україна постійно веде перемовини щодо постачань певних видів озброєння.

Захист неба, літаки, танки, далекобійна зброя – ось моє завдання, яке повинен обговорювати тет-а-тет (з партнерами – 24 Канал),

– наголосив український лідер.

З його слів очевидно, що саме озброєння є тим пріоритетом, про який Україна буде говорити на кожному міжнародному майданчику аж до перемоги.

Зверніть увагу! Під час цієї ж пресконференції президент Зеленський прокоментував рішення ООН щодо підтримки української формули миру. Він також назвав слабкою позицією тих держав, які відмовились голосувати за цей документ.

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