Заметим, что эта пресс-конференция началась вечером 24 февраля и на ней присутствовали журналисты из разных уголков мира. О том, как на вопрос о приоритетах для Украины ответил украинский лидер, сообщает 24 Канал.

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Прежде всего – оружие

Собственно, Зеленский поблагодарил всех партнеров, которые помогают нам противостоять агрессору. В частности, он упомянул о Германии и констатировал, что вместе с представителями этой страны и другими союзниками Украина постоянно ведет переговоры по поставкам определенных видов вооружения.

Защита неба, самолеты, танки, дальнобойное оружие – вот моя задача, которую должен обсуждать тет-а-тет (с партнерами – 24 Канал),

– подчеркнул украинский лидер.

С его слов очевидно, что именно вооружение является тем приоритетом, о котором Украина будет говорить на каждой международной площадке вплоть до победы.

Обратите внимание! Во время этой же пресс-конференции президент Зеленский прокомментировал решение ООН о поддержке украинской формулы мира. Он также назвал слабой позицией государств, которые отказались голосовать за этот документ.

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