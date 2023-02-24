Место проведения пресс-конференции до последнего момента держалось в тайне. Все это часть мер безопасности.

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Пресс-конференция Владимира Зеленского: смотрите видео онлайн

Как рассказали в Офисе Президента, аккредитацию на пресс-конференцию получили более 300 человек. Если говорить о количестве медиа, то их около 170.

В начале пресс-конференции президент Украины почтил совместно со всеми присутствующими медийщиков, чью жизнь унесла российская агрессия. Он отметил, что хочет "поблагодарить ваших коллег, которых уже нет и уже не будет".

Чем запомнилась пресс-конференция

Один из самых ярких моментов во время пресс-конференции – вопрос, который задал журналист из Азербайджана. Скорее его просьба сделать селфи с главой государства, ведь об этом попросил его сын. Конечно, Владимир Зеленский не отказал.



Зеленский сделал селфи с журналистом из Азербайджана / Скриншот

Правда, Сергей Никифоров заметил, что это не самый лучший пример. Мол, чтобы все желающие не начали бегать к президенту и пытались сделать с ним фото.

Владимир Зеленский не был бы собой, если бы не пошутил во время пресс-конференции. Журналист из ФРГ спросил его, известны ли нашему президенту планы Путина. Соответствующий вопрос касался того, что глава нашего государства начал покидать пределы страны. Мол, он уже не опасается, что диктатор из Кремля не хочет убрать его?

На что Зеленский иронически заявил, что "немцы больше осведомлены, чем он" относительно планов Путина. В зале все громко засмеялись.

Война – жуткая страница истории нашего государства. И журналистам Зеленский рассказал, каким для него был самый страшный день. По словам главы государства, говорится о Буче.

То, что я увидел, когда деоккупировали... Было очень страшно. Мы увидели, что дьявол не где-то там, он на земле,

– подчеркнул Зеленский.